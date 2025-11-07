麦华章 - 中环饮食新天地 | 玫瑰人生

由著名Zaha Hadid建筑师楼设计的甲级商厦The Henderson，已于去年建成启用，瞬即成中环最新地标，而楼内的人气餐厅亦于今年下半年陆续开幕，先是9月登场融汇日韩及美式料理元素的新派餐厅Akira Back，继而是位于38楼的创意酒吧Peridot及供应精致日式料理的花云，连同位于39楼的全港最高全玻璃天幕宴会厅Cloud 39，使The Henderson成为中环的饮食新天地。



Peridot不仅提供创新调酒，更搭配突破传统的素食作为酒吧轻食；花云则由曾在多间米芝莲星级餐厅掌勺的行政总厨小川贤主理，提供正宗日本割烹料理；而位于顶层的宴会厅Cloud 39自去年尾开幕以来，迅速成为城中盛事及各种国际活动的热门场地。位于5楼的新派料理食府Akira Back甚有来头，乃美籍韩裔名厨Akira Back在港开设的首间餐厅，曾是单板滑雪运动员的他，在全球27个城市开设餐厅，当中位于首尔及伦敦的餐厅Dosa，先后获颁米芝莲一星。



日前，我约同友人去Akira Back先尝为快。我们点选的多是Chef Back的招牌菜，包括AB吞拿鱼和蘑菇薄饼、阿拉斯加帝王蟹脚、「情同手足」寿司、48小时慢炖和牛肋肉、味噌黑鳕鱼、泡菜炒饭、甜品AB意大利芝士蛋糕与烤苹果春卷。当午的纷陈美食中，我最欣赏两款热盘与卷物：阿拉斯加帝王蟹脚伴以特色辣酱、墨西哥青椒、醋渍本菇、芫荽苗，配料的酸辣提升了蟹脚的鲜甜与滋味；寿司Brother from another mother可译作情同手足，意谓寿司用上两种鳗鱼：河鳗与海鳗（见图），前者蒲烧，裹以寿司饭，后者以天妇罗方式炸至外脆内嫩，置寿司上，配以柚子蛋黄酱及鹅肝末，不但食味与口感丰盛缤纷，更相当惹味。



食后评：Chef Back创意澎湃，以当代日本料理技巧为骨干，融入韩国烹调传统与美式料理元素，创造出既保持传统精髓又充满创新突破的新派菜式，值得大家去一试。



麦华章