何明新 - 香港警队「外籍督察协会」解散 | 猛料阿Sir讲古

香港警务处有4个职员协会代表警员至警司不同职级，根据香港法例第232章《警队条例》禁止警务人员为职工会会员，所以只可组织警察协会，分别为员佐级协会Junior Police Officers' Association（JPOA）、警务督察协会Police Inspectors' Association（PIA）、海外督察协会Overseas Inspectors' Association（OIA）和警司协会Superintendents of Police Association（SPA）。



在所有职级中，只有督察有两个协会，分别为警务督察协会（PIA）和海外督察协会（OIA），回归前警务督察协会称为本地督察协会Local Inspectors' Association（LIA），而海外督察协会称为Expatriate Inspectors' Association（EIA）外籍督察协会。凭回归前名称可知道协会是分别代表本地和外籍（主要是洋人）督察，背景不同，为争取不同福利而各自成立协会，也隐藏了当时华人督察与外籍督察的「分野」。而事实上，外籍人员的福利和升职机会都比华人优越，特别是在「同声同气」的英治时期。



香港警队在1941年日本占领前，于英国本土和不同的殖民地招募年轻人到香港当警察，除少数管理层的警官外，主要是员佐级，即警员和警长。而于日本投降后，英国人重返香港，便重新开始从英国本土和英属地方招募洋人来香港当警察，但只是督察级或以上，换句话说，外来的洋人全是警官，而最低级的警员只在本地、内地和巴基斯坦招募。



来港的洋人督察于1947年组织了协会，在二战后的困难时期为会员争取较好的福利，名为British Inspectors' Association（BIA）英籍督察协会，后改为European Inspectors' Association（EIA）欧籍督察协会和Expatriate Inspectors' Association（EIA）外籍督察协会；回归后改为OIA。而本地督察和警司为争取福利等，分别于1957年和1968年也组织了协会。而人数最多的员佐级也希望有一个协会，但一直争取都不获批，因英治政府不愿见人数众多的员佐级团结一起，直至1977年廉政公署用不公平手段针对他们，引发一连串轰动一时的不愉快事件，政府才允许员佐级组织协会及成立。



香港1997回归祖国，香港政府于1994年后停止在香港以外地方招募外籍督察，留下来继续为香港服务的大约900名洋督察因升职、离职或退休而离开该协会，而该协会的解散只是迟与早的数学问题，上月24日在该会只剩下5名会员的情况下，由该会主席总督察罗辉贤（Anthony William Lothian）带领下宣布正式解散，他本人也随即退休。直至本年10月，警队仍有25名警司或以上阶级的外籍人员，他们都是当年直接由英国或英属地方直接招募来港当督察后晋升的。



该协会的解散是无可避免的「时代终结」，他们和他们先辈百多年来作出的贡献是香港历史重要的一部分。为此，警队高层为其举行了隆重而有意义的仪式，为协会解散画上完美句号。



何明新

