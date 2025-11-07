Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新 - 香港警队「外籍督察协会」解散 | 猛料阿Sir讲古

猛料阿Sir讲古
猛料阿Sir讲古
何明新
2025-11-07 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　香港警务处有4个职员协会代表警员至警司不同职级，根据香港法例第232章《警队条例》禁止警务人员为职工会会员，所以只可组织警察协会，分别为员佐级协会Junior Police Officers' Association（JPOA）、警务督察协会Police Inspectors' Association（PIA）、海外督察协会Overseas Inspectors' Association（OIA）和警司协会Superintendents of Police Association（SPA）。

　　在所有职级中，只有督察有两个协会，分别为警务督察协会（PIA）和海外督察协会（OIA），回归前警务督察协会称为本地督察协会Local Inspectors' Association（LIA），而海外督察协会称为Expatriate Inspectors' Association（EIA）外籍督察协会。凭回归前名称可知道协会是分别代表本地和外籍（主要是洋人）督察，背景不同，为争取不同福利而各自成立协会，也隐藏了当时华人督察与外籍督察的「分野」。而事实上，外籍人员的福利和升职机会都比华人优越，特别是在「同声同气」的英治时期。

　　香港警队在1941年日本占领前，于英国本土和不同的殖民地招募年轻人到香港当警察，除少数管理层的警官外，主要是员佐级，即警员和警长。而于日本投降后，英国人重返香港，便重新开始从英国本土和英属地方招募洋人来香港当警察，但只是督察级或以上，换句话说，外来的洋人全是警官，而最低级的警员只在本地、内地和巴基斯坦招募。

　　来港的洋人督察于1947年组织了协会，在二战后的困难时期为会员争取较好的福利，名为British Inspectors' Association（BIA）英籍督察协会，后改为European Inspectors' Association（EIA）欧籍督察协会和Expatriate Inspectors' Association（EIA）外籍督察协会；回归后改为OIA。而本地督察和警司为争取福利等，分别于1957年和1968年也组织了协会。而人数最多的员佐级也希望有一个协会，但一直争取都不获批，因英治政府不愿见人数众多的员佐级团结一起，直至1977年廉政公署用不公平手段针对他们，引发一连串轰动一时的不愉快事件，政府才允许员佐级组织协会及成立。

　　香港1997回归祖国，香港政府于1994年后停止在香港以外地方招募外籍督察，留下来继续为香港服务的大约900名洋督察因升职、离职或退休而离开该协会，而该协会的解散只是迟与早的数学问题，上月24日在该会只剩下5名会员的情况下，由该会主席总督察罗辉贤（Anthony William Lothian）带领下宣布正式解散，他本人也随即退休。直至本年10月，警队仍有25名警司或以上阶级的外籍人员，他们都是当年直接由英国或英属地方直接招募来港当督察后晋升的。

　　该协会的解散是无可避免的「时代终结」，他们和他们先辈百多年来作出的贡献是香港历史重要的一部分。为此，警队高层为其举行了隆重而有意义的仪式，为协会解散画上完美句号。

何明新
 

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
何明新 - 万四长园 | 猛料阿Sir讲古
　　国内国庆黄金周及中秋节8天假期，几位朋友到港深度游，其中一站是大埔。必到地点当然是1899年建的旧大埔警署，现已活化为「绿汇学苑」，该处是当年英国强租新界后，选定为行政中心，也引发新界村民反抗英国人入侵的「新界六日战争」。早于清朝，大埔已有大规模发展，1672年邓氏族人建立大步墟（大埔旧墟）等，大埔亦成为区内水上交通枢纽，有客船来往潮州及汕头等内地城市。 　　从旧大埔警署下山，有一小白鹭
2025-11-14 02:00 HKT
猛料阿Sir讲古
何明新 - 皇家赌场 | 猛料阿Sir讲古
　　最近讲过「皇家香港警察」，当时也有「皇家赌场/档」，但不是王室所赐，也不是指香港赛马会，那时The Royal Hong Kong Jockey Club译为「英皇御准香港赛马会」。「皇家赌场」是指1990年代前在消防局、警署、邮政局和裁判处等政府建筑物内的「非法」赌档，参与赌博主要是公务员和与他们相熟的喜欢赌博人士（俗称烂赌二），虽然70年代总督特派廉政专员公署ICAC成立，但不影响那些「皇
2025-10-31 02:00 HKT
猛料阿Sir讲古