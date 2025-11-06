Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘雄威 - 何时开始帮孩子刷牙？ | 乳齿童时

乳齿童时
乳齿童时
潘雄威
2025-11-06 02:00 HKT
生活 专栏
　　婴儿约半岁前多数未有牙，所以不需要刷牙，但每天要用湿纱布清洁口腔，养成习惯，为刷牙铺路。

　　美国儿童齿科学会建议父母在孩童出第一只牙时就要开始替他们刷牙，即是约六个月大，若事前没有清洁口腔的习惯，小宝宝很多时都不会让照顾者把牙刷放进口里，尤其是高敏儿或有对触觉抗拒的婴儿。

　　小孩子没有刷牙习惯可以是恶梦的开始，蛀牙在幼童阶段是一个十分烦扰的问题，我奉劝新手父母要留意，不要掉以轻心！

　　当宝宝出第一只牙时，就应该准备一支专为婴幼儿设计的软毛牙刷，这时宝宝还未懂漱口，所以牙膏份量要少，好像一粒米那么大就足够，要用含氟量低的婴儿牙膏，吞落肚也不会有问题。

　　小朋友不明白刷牙的重要性，多会抗拒让大人将牙刷放进口腔内，帮他们刷牙更难，所以要想办法将刷牙成为乐事，可以让他们模仿心爱的卡通人物刷牙，让他们拿起自己喜爱的牙刷，或者在儿歌播放的轻松环境下跟父母一齐刷，养成有规律的刷牙习惯，早晚各一次。

　　随着孩子长大，很多事情都喜欢自己做，刷牙也是一样。但在他们能彻底有效刷牙之前（通常在六、七岁左右），父母要监督他们刷牙，当他们能掌握技巧后，就要隔几日帮他们补刷，务求口腔内每一只牙齿都能仔细清洁。

　　当孩子约两岁半大，所有20只乳齿一般已经长出，直至约11岁，这8年小孩子进食就要靠这些乳齿，所以要小心清洁保养。当小孩子懂得漱口，就可以考虑将牙膏用量增加到红豆般大小，及转用大人牙膏。

　　除了每天刷牙外，小朋友要定期检查牙齿，防止小问题变成大烦恼。美国儿童齿科学会建议，儿童应在满1岁或第一颗牙齿萌出后六个月内进行第一次牙科检查，及早发现口腔问题或坏习惯，并以后每半年检查一次，令孩子养成良好的口腔护理习惯。

　　小朋友从完全依赖别人，到自己能独立刷牙，要5至6年时间。因他们的手始终未能灵巧机敏，父母要帮他们补刷，真至他们能独立彻底清洁牙齿。

