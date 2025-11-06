Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何重恩 - 长者日 | 重中之重

何重恩
2025-11-06 02:00 HKT
生活 专栏
　　从上世纪70年代开始参与服务长者的义工服务，到今天已成为「老友记」的同学，组织长幼共融活动时，已分不清自己的身份。老龄化是全球的大趋势，香港长者的平均寿命在2024年为男性约82.8岁和女性约88.4岁，香港已连续多年蝉联全球最长寿地区，吸烟率低是主要原因之一。良好的医疗保障体系、丰富的生活环境也有助于长寿。 　　

　　长寿带来的社会问题也是一种莫大的挑战 ，虽然寿命延长，但长者离世前伴随残疾的时间正在增加。部分长者可能面临生活质素不高、医疗轮候时间长，或经济能力不足以聘请看护等问题。以老护老的情况增加，照顾者面临沉重压力。 

　　人口老龄化既是全球政府重中之重的课题，各国政策部门对人口老化引起的社会越来越重视，联合国更把每年的10月1日定为国际长者日，就是为了提升全球对人口老龄化问题的关注，也出于感谢长者对社会的贡献而设。在香港，则是由香港社会服务联会发起，每年在11月的第三个星期日举办「长者日」，一般在当天会为长者提供各种消费和交通优惠。 2025年香港「长者日」将于11月16日（星期日）举行，为响应社会福利署号召，逾千间来自饮食、零售及服务业的商户，将为长者咭持有人提供一系列精彩的独家优惠。

　　近年由我去发动的长者活动，主要是知识层面和身心灵健康的层面，知识层面比较流行的是智能手机班，身心灵健康则是一些和运动相关的项目。教授一些重要Apps 的应用基本上是主流。当然加入「防骗伺服Apps」的防骗应用教学，也是十分流行的课程。

何重恩

何重恩 - 世界品牌路、跨年演讲 | 重中之重
　　当全城目光都专注在12月7日的立法会选举，另一场年度品牌盛事已铁定南迁到香港举行。第三届世界品牌路、跨年演讲（2025年）将移师到香港文化中心2026年1月4日启幕。这一由国际品牌科学院主办、凤凰卫视全球直播的年度品牌盛事，此前已在北京水立方成功举办两届，是次首度落户香港，标志着这一高端对话平台开启了融合国际视野与中华文化的战略升级。 　　本届活动以「品牌与文化的深度融合」为核心主题，积
2025-11-20 02:00 HKT
重中之重
何重恩 - 国际调解院 | 重中之重
　　总部设于香港的国际调解院这星期举行开业典礼，标志着首个专门以调解解决国际争端的政府间国际组织正式成立。中国外交部副部长华春莹出席致辞时表示，此举为国际法治提供了全新平台，倡导以平等协商、合作共赢的精神解决国际争端，并将积极推动构建人类命运共同体。 　　未必所有人都认识甚么是调解，调解是诉讼程序中，除判决和裁决外，另一种解决争议的方法。调解过程是由认可调解员，以中立人士身份，协助争议双方了
2025-10-24 02:00 HKT
重中之重