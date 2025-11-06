何重恩 - 长者日 | 重中之重

从上世纪70年代开始参与服务长者的义工服务，到今天已成为「老友记」的同学，组织长幼共融活动时，已分不清自己的身份。老龄化是全球的大趋势，香港长者的平均寿命在2024年为男性约82.8岁和女性约88.4岁，香港已连续多年蝉联全球最长寿地区，吸烟率低是主要原因之一。良好的医疗保障体系、丰富的生活环境也有助于长寿。



长寿带来的社会问题也是一种莫大的挑战 ，虽然寿命延长，但长者离世前伴随残疾的时间正在增加。部分长者可能面临生活质素不高、医疗轮候时间长，或经济能力不足以聘请看护等问题。以老护老的情况增加，照顾者面临沉重压力。



人口老龄化既是全球政府重中之重的课题，各国政策部门对人口老化引起的社会越来越重视，联合国更把每年的10月1日定为国际长者日，就是为了提升全球对人口老龄化问题的关注，也出于感谢长者对社会的贡献而设。在香港，则是由香港社会服务联会发起，每年在11月的第三个星期日举办「长者日」，一般在当天会为长者提供各种消费和交通优惠。 2025年香港「长者日」将于11月16日（星期日）举行，为响应社会福利署号召，逾千间来自饮食、零售及服务业的商户，将为长者咭持有人提供一系列精彩的独家优惠。



近年由我去发动的长者活动，主要是知识层面和身心灵健康的层面，知识层面比较流行的是智能手机班，身心灵健康则是一些和运动相关的项目。教授一些重要Apps 的应用基本上是主流。当然加入「防骗伺服Apps」的防骗应用教学，也是十分流行的课程。



何重恩