冯程淑仪 - 推动国际文化交流 西九成果丰硕 | WestK 留声机

刚过去的一星期，我和西九管理局董事局主席陈智思远赴卡塔尔出席由M+策展、广受赞誉的特别展览「贝聿铭：人生如建筑」的开幕礼。该展览继在香港及上海成功展出后，于卡塔尔展开全球巡展的第二站。展览开幕礼于贝聿铭设计的多哈伊斯兰艺术博物馆举行，卡塔尔博物馆管理局主席亲临主礼，反映该地对这个展览的高度重视。



西九管理局与卡塔尔博物馆管理局的深厚友谊，始于去年西九管理局举办的「香港国际文化高峰论坛」，期间双方签订了合作协议。除上述展览外，香港故宫文化博物馆与多哈伊斯兰艺术博物馆亦于今年合办特别展览「天方奇毯—伊斯兰与世界文明的交织」。这两个展览不仅实现两大文化机构的交流，亦体现了西九「引进来、走出去」的成功策略。



去年论坛期间，西九与全球顶尖文博机构签订21份合作协议，扩展了西九的国际合作网络。年内，西九签订的合作协议已增至34份。除上述展览外，还有M+与巴黎国立毕加索艺术馆于今年共同主办的「毕加索—与亚洲对话」、香港故宫文化博物馆与法国凡尔赛宫和特里亚农国家博物馆合办的「当紫禁城遇上凡尔赛宫—十七、十八世纪中法文化交流」，以及现正在香港故宫馆展出、与英国维多利亚与艾尔伯特博物馆合办的「莫卧儿王朝瑰宝──英国维多利亚与艾尔伯特博物馆珍藏」。此外，M+亦会于明年与纽约现代艺术博物馆合办首个展览。



另外，香港故宫文化博物馆的首个馆藏巡回展览「黄金缕──香港故宫文化博物馆藏古代金器展」刚于上月底在北京首都博物馆揭幕，大获好评。M+团队亦参与东亚三个著名文化机构展览的策展工作，透过分享知识、专业技术和藏品，加强整个亚太地区艺术界的联系。



未来一年，西九将继续与世界各地文博机构合作，构建更多国际文化交流平台。我很高兴宣布西九管理局将于明年主办第二届「香港国际文化高峰论坛」，以及「亚太表演艺术中心协会2026年年会」。西九管理局将继续努力，为深化国际交流合作作出贡献。



冯程淑仪