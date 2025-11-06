冯程淑仪 - 推动国际文化交流 西九成果丰硕 | WestK 留声机

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯程淑仪 - 推动国际文化交流 西九成果丰硕

冯程淑仪
2025-11-06
　　刚过去的一星期，我和西九管理局董事局主席陈智思远赴卡塔尔出席由M+策展、广受赞誉的特别展览「贝聿铭：人生如建筑」的开幕礼。该展览继在香港及上海成功展出后，于卡塔尔展开全球巡展的第二站。展览开幕礼于贝聿铭设计的多哈伊斯兰艺术博物馆举行，卡塔尔博物馆管理局主席亲临主礼，反映该地对这个展览的高度重视。

　　西九管理局与卡塔尔博物馆管理局的深厚友谊，始于去年西九管理局举办的「香港国际文化高峰论坛」，期间双方签订了合作协议。除上述展览外，香港故宫文化博物馆与多哈伊斯兰艺术博物馆亦于今年合办特别展览「天方奇毯—伊斯兰与世界文明的交织」。这两个展览不仅实现两大文化机构的交流，亦体现了西九「引进来、走出去」的成功策略。

　　去年论坛期间，西九与全球顶尖文博机构签订21份合作协议，扩展了西九的国际合作网络。年内，西九签订的合作协议已增至34份。除上述展览外，还有M+与巴黎国立毕加索艺术馆于今年共同主办的「毕加索—与亚洲对话」、香港故宫文化博物馆与法国凡尔赛宫和特里亚农国家博物馆合办的「当紫禁城遇上凡尔赛宫—十七、十八世纪中法文化交流」，以及现正在香港故宫馆展出、与英国维多利亚与艾尔伯特博物馆合办的「莫卧儿王朝瑰宝──英国维多利亚与艾尔伯特博物馆珍藏」。此外，M+亦会于明年与纽约现代艺术博物馆合办首个展览。

　　另外，香港故宫文化博物馆的首个馆藏巡回展览「黄金缕──香港故宫文化博物馆藏古代金器展」刚于上月底在北京首都博物馆揭幕，大获好评。M+团队亦参与东亚三个著名文化机构展览的策展工作，透过分享知识、专业技术和藏品，加强整个亚太地区艺术界的联系。

　　未来一年，西九将继续与世界各地文博机构合作，构建更多国际文化交流平台。我很高兴宣布西九管理局将于明年主办第二届「香港国际文化高峰论坛」，以及「亚太表演艺术中心协会2026年年会」。西九管理局将继续努力，为深化国际交流合作作出贡献。

连接西九和中环的「西九渡轮」已正式投入服务。
冯程淑仪 - 西九码头与「西九渡轮」 开拓旅游新体验 | WestK 留声机
　　西九三面环海，访客可于西九海滨饱览180度的维港美景。西九管理局一直致力提升文化区的通达性，我们深信加强水路交通服务不仅可改善西九与各区的连系，更可为访客带来全新的旅游体验。上星期五，万众期待的西九码头终于开幕，连接西九和中环的「西九渡轮」亦正式投入服务，船程仅8分钟，每30分钟一班。首个周末已有超过7000名乘客及约1400只宠物乘搭西九渡轮，反映新航线深受市民、旅客及宠主欢迎。 　　
2025-11-20 02:00 HKT
WestK 留声机
贺祈思观赏展览中的蓝色纱绣斗牛纹褂。
冯程淑仪 - 将半生珍藏付托给博物馆 | WestK 留声机
　　香港在上世纪经济起飞并发展为贸易枢纽的同时，亦逐步成为全球中国艺术品购藏的重要据点。随着香港公营博物馆体系日趋完善，越来越多本地收藏家向博物馆捐赠其毕生珍藏。 　　来自英国的收藏家贺祈思（Chris Hall），1978年来到香港时只有26岁。有一天，他偶然在文华东方酒店看到一个中国丝绸展览，开始对中国纺织品「一见钟情」。自此，贺祈思走遍世界各地，搜集了约3000件中国历代丝绸艺术品，时
2025-10-16 02:00 HKT
WestK 留声机