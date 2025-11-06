李飞帆 - PET - SION 2025 打造华丽宠物时尚盛典 | 企业热话

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李飞帆
2025-11-06 02:00 HKT
自从新一份的施政报告中提出放宽宠物进入餐厅的限制后，宠物经济备受关注，跟宠物相关的活动亦大为增加，形式亦更多元化。由超过800个宠物商家入驻、集合超过5,400个宠物友善商户的一站式手机应用程式 PET-A-HOOD，将在今个周末于尖沙咀星光大道主办首届人宠嘉年华「PET-SION 2025」。

　　是次嘉年华会内容相当丰富，其中PET-SION MARKET精选来自世界各地的宠物服饰、食品、用品、保险以及玩具等，供宠物爱好者拣选心仪之物。同场亦有PET-SION PAW-PRINT，让毛孩们好像巨星般，在星光大道的掌印打卡墙上留下印记。而在360°互动体验区更可让主人和爱宠在多个打卡位拍照。

　　星期日的压轴活动将进一步推高现场气氛，除有宠宠Pet疯挑战赛、Busking和与狗共舞表演外，特设7场备受瞩目的PET-SION WALK。作为香港首个以人+猫和狗为主题的亲子宠物时装展，多队参赛者携同爱宠，穿上香港设计师创意十足的亲子服踏上T台，展示休闲、运动、时尚等不同风格的造型，将「亲子风尚」刷出新高度。 

