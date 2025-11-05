小董 - 诊所的笑声 | 轻松养生

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董
2025-11-05 02:00 HKT
生活 专栏
　　在诊所里埋头苦干，只知道在外面等的病人很多，故吵杂声也响！但多是笑声连连，对小董来说这是一种「加油打气声」，细心聆听，发现病人之间的而且确在谈论着我：「我睇咗两个月，西医话几乎无得医嘅支气管扩张已经好得一半以上了！」「我都喺睇哩个病，旧时日日都咳血，近一个多月都未有咳过一啖血。」「我眼底下长的一束汗管瘤不见了⋯⋯」小董坐在诊室里听着，会心微笑。

　　说实话，我的性格本来就是跳脱，从小到大没有一刻能坐定定的，名副其实的一个超级过度活跃症分子，幸好那个年代还未标签我们这类小孩，否则就肯定吃不少精神科药物下肚子去了。

　　提起早阵子写过的支气管扩张症，许多病人怀着姑且一试的最后希望到诊，3个多月过去了，小董诊所内的「流言板」多了数倍的感谢卡、小手作。中医药的疗效实在不用多说！我知道还有千千万万的肺病患者正承受着咳嗽、痰多、咯血、气喘的折磨，快快找您们的家庭注册中医师治疗吧！

　　小董这天在饭聚上遇到一位老人家，他正是慢性阻塞性肺病患者，举步维艰，朋友介绍下他知道我是小董后，从座位上跳了起来：「恩人！我在你的肺病讲座上把学到的药膳汤水天天煲来饮，情况改善，从前整天呆在家里，足不出户，现在虽是蹒跚，却也能出出街，跟友人一聚！我甚至乎把你在堂上介绍的小柑胎加上陈皮碎跟着做了枕头，每晚睡着还能让柑胎和陈皮香气舒缓气管，比那些气管舒张喷剂更奏效⋯⋯」

　　对了，小董忘记了给你们这「舒肺枕」，自己动手做可能有点困难，也未必能找到适合的陈皮和柑胎，是要稍有年份的才能散发足够香气达到效果哩！如有此需要，请查询2338-9090。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

