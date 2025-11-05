李居明 - 九运有火大科发 坐南向北胜算高 | 李居明大师会客室

由2024年起进入「九运」二十年，九紫离火飞临南方，代表未来二十年五行「火」当时得令，所以九运人人不怕火，有火大科发。九运属「火」，与科技、AI、电子网络、汽车、火箭有关，谁能成功驾驭「火」谁就是称霸天下，这是未来的潮流，搞不定「火」的人就被淘汰。



在我的八字批算中，所有行运者，都需要以南方火为用神。香港本身是午火地，多数人却忽略南方的重要性。其实，只要坐在南方，你的胜算已比别人高。



九运九紫星飞临南方，因此「坐南向北」的房屋格局特别有利。香港半山区的楼宇多数坐丁向癸，眼前见银行、高厦林立，全部是豪宅，每栋楼都像一个财箱，这就是为何住在半山得天独厚，容易赚钱。不说不知，美国白宫也是坐南向北，造就了特朗普的强势，他生于夏季，本来忌火，却坐在火位南方，因此，他最喜欢谈钱，热衷搞经济，正是午火影响的典型例子。



原来「马」很旺香港，也很旺我们每个人的财运。香港是生于七月一日马月，马是火土，代表房产，香港富豪都是凭地产发迹。如果你生肖属马，或生于马月（西历6月5日至7月6日），或姓马、冯、许的人，天生较有财运和地产运。香港有赛马活动，保住香港经济繁荣的地位。



在我的八字客人中，有好多富豪姓马、生于马年或马月或行马运。地产界名人总是与马姓、冯姓或许姓拉上关系。很多名牌房车巧合的都是以「马」命名或用「马」作标志。



「马」是一个富贵的密码。你是丁火日元，你一定爱赚钱。你姓邓、姓马，住在元朗丁屋，天生财力丰厚。丁火在日常生活中代表「灯」，因此，如果家里空间足够，不妨买一盏巨型水晶灯，能有效催旺丁火财运，或在身边放一盏「丁火灯」来催财！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

