冯榕榕（Ruby） - 人人都能穿的设计 | 榕榕细语

来到了11月，秋冬季终于来临，终于不用再苦苦忍受香港潮湿炎热的天气了。现在一阵阵凉风，让人开始想换上舒舒服服的秋冬新衣，但到底要怎样穿才够暖又时髦？曾经爆红的Y2K、Y3K亮彩风格跑遍社交媒体，虽然吸睛，但极鲜艳的多巴胺色彩和超短露腰设计，确实未必人人都能驾驭。有时候过于年轻化、太张扬反而会让造型显得有点轻佻，而且露腰窄身剪裁并非适合每一种身形。



今年2025/2026秋冬时尚终于迎来「人人都能穿」的设计：宽松剪裁和简洁廓形正式回归为主流。最抢眼的新趋势是宽阔肩线设计（Bold Shoulder），取代过去的全身Oversized感觉，用结构鲜明的西装、外套，把女性线条修饰得利落大方，即使只是简单搭配一条牛仔裤或针织裙，也能展现现代女性既刚且柔的自信气场。近年流行的大褛不再只是阔大垂坠，腰带、腰链等配件成为重点，简单一绑，身材比例立刻拉长，看起来更精神醒目。



色彩也是今年秋冬引人注目的亮点。本季最重点是绿色单品——橄榄黄绿、开心果绿、灰调绿，随意一件都能打破秋冬的沉闷。这些新鲜的绿色碰撞灰色、棕色，既不会太鲜艳，也很容易搭配各种基础色。另外散发梦幻少女感的薰衣草紫、咖啡慕斯啡色，亦非常适合成熟又不失时尚感的穿搭。还有柔和浅紫色和低调绿色，一上身就是今季大热，跟冷静的灰色搭配起来简直优雅得不得了。



除了颜色，花纹和图案也非常热闹。英格兰布格仔、赛车格纹，或是动物斑纹如斑马纹、豹纹、乳牛纹都出现在各大品牌的最新系列。Louis Vuitton和Gucci做的格仔长褛，或Prada用的豹纹毛衣，看起来既有态度又很容易「mix & match」。即使只用动物纹饰品或围巾，也能让简单造型一秒变得有型又有细节感。



配衬贴士方面，如果怕全身宽松太显矮，外套不妨选择有肩线和明显腰饰的款式，下身搭配修身直筒裤，轻松营造高挑感。绿色单品建议由配饰入手——一顶开心果绿冷帽或一条格仔围巾即可点亮秋冬造型。如果怕格纹和动物斑纹太张扬，也可以低调地在鞋履、包包上搭配；一件小面积豹纹或斑马纹手袋，已足够时尚出众又不失成熟稳重。



今季暖意和时尚绝不缺席，你可以随心组合各种新色和柔和线条，无论是走利落都市路线还是低调优雅，2025年秋冬都给大家最大自由度。最重要的穿搭原则就是：不必追求完美比例、不用刻意年轻，只要穿得舒服，适合自己，这才是不踩雷的配搭公式。



冯榕榕（Ruby）

