张诺 - 与野兔的邂逅 | 任意行

在繁忙的都市生活中，你可曾想过，一只在田野偶遇的野兔，会为生活带来怎样的转变？英国作家克萝伊．道尔顿（Chloe Dalton）在她的新书《养育野兔》（Raising Hare）中，讲述了一段与野兔共处的奇妙经历，这是一段人与动物的情缘，更是一场关于人如何与自然共存的思考。



道尔顿原本是穿梭于各国之间的政治顾问，在新冠疫情期间从伦敦搬到乡间家中工作。起初她难以适应缓慢的生活节奏，直到有一天，在乡间小路上遇那只被狗追逐、与母亲失散了的小野兔。



专家提醒她，野兔在人工环境中很难存活，道尔顿仍决定照顾这脆弱的小生命。她以羊奶粉混合水，用滴管细心喂食，小心翼翼地照顾，尽量不干扰牠的野生天性，甚至不给它取名，以免不自觉地将牠视为宠物。



令人意外的是，这只野兔不仅健康成长，更养成了白天在道尔顿家中休息、夜晚到野外漫游的习惯。道尔顿特地安装了一个小门，让野兔自由进出。



透过细腻优美的文字，道尔顿写下她如何在这段关系中学会放慢脚步、观察自然的细微变化，并重新思考自己在世界中的位置。她体悟到，这不是单方面的驯养，而是一场相互的转变。



这书被《纽约时报》誉为「一场关于自由、信任、失去以及我们与自然世界关系的沉思」，它提醒我们，在最意想不到的时刻，美好的事物和最美丽的体验往往会悄然来临。



张诺