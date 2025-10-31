Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 「我唔做第四者㗎」 | 九宫格

九宫格
九宫格
郭志仁
2025-10-31 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　已婚金融界H先生，上星期相约旧同事C小姐到歌赋街一间新酒吧叙旧。香港越来越多风格各异的酒吧，一杯经典鸡尾酒，调成无限味道，载满酒吧老板的性格与灵魂。 

　　H先生点了一杯Alex After Dark，日本烧酎为基酒，配以香烤黑芝麻、甘酒、朱古力及咖啡。像丝滑芝麻糊，焦香与微苦在舌尖慢慢散开，余韵又带点火麻仁坚果气息。西方鸡尾酒，却渗出一种熟悉的香港味道。  

　　旧同事C小姐，年约四十，身材修长，长发微卷，举手投足，是岁月与自信调出的韵味。近年更爱上户外活动，滑雪、冲浪、K-pop Jazz。懂得平衡工作与享乐，正是H先生最着迷的类型。两人话题转入感情。

　　「你仲未拍拖？」H试探问。 

　　C︰「未呀，金牛座嘛，固执专一，情伤后好难爱上另一个，点似你双鱼座。」 

　　H︰「系呀，我而家仲有一个情人。」 

　　旧公司时代，H还未婚，曾对她有点意思。C小姐也不是没感觉，但一场晚饭电影之后，两人就此停在暧昧边缘。原来，当年大家都误会对方，才不愿意行前一步。 

　　H语带调侃：「咁你要小心啲喇，我会再追返你。」 

　　C微笑：「你有老婆，又有情人，我唔会做第四者㗎。」 

　　H：「唔紧要，我追你咋嘛，你唔一定要答应。」

　　两人轻碰酒杯，继续调情。金牛重遇双鱼，南辕北辙，最后会否偷偷连线？ 

　　「当然希望一切越来越好，也别太强求。即使做不到，学着清淡。」落日飞车—《金牛座的牢骚》

郭志仁

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
郭志仁 - 分手 因为IG一条连结 | 九宫格
　　葡萄酒界T先生，最近亲身示范何谓自掘坟墓，令女友拂袖而去。 　　女友30出头，任职体育活动公司。近月工作高峰期，女友手忙脚乱，T先生却空闲起来，于是频频约见那位短发山系情人：露营、日出、跑山，秘密情人社交媒体全是大自然与动物的照片。 　　早前T先生跟情人决定共同经营一个IG帐号，上载行山照、野外短片，目标是变成副业，他们用姓名缩写加生日组用户名称。保障当事人，不会在此公开真实用户名
2025-11-07 02:00 HKT
九宫格
图：中文大学Fb
郭志仁 - 中大养德池 | 九宫格
　　公关界高手T先生，最近谈起一趟旧地重游，一次有机会挽回婚姻的旅程。 &nbsp; 　　结婚12年，两人生活早已变成一套循环程式：早餐、上班、晚餐、家务。语气平淡，话题乏味，连争执都像例行公事。早前，只因太太一句冷言冷语、一个眼神，T先生竟动了离婚的念头。 &nbsp; 　　上周末，他独自开车，没目的地。当车驶上吐露港公路，才忽然想起中文大学，他与太太相识的地方。泊车于本部，沿百万大
2025-10-24 02:00 HKT
九宫格