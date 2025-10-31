郭志仁 - 「我唔做第四者㗎」 | 九宫格

已婚金融界H先生，上星期相约旧同事C小姐到歌赋街一间新酒吧叙旧。香港越来越多风格各异的酒吧，一杯经典鸡尾酒，调成无限味道，载满酒吧老板的性格与灵魂。



H先生点了一杯Alex After Dark，日本烧酎为基酒，配以香烤黑芝麻、甘酒、朱古力及咖啡。像丝滑芝麻糊，焦香与微苦在舌尖慢慢散开，余韵又带点火麻仁坚果气息。西方鸡尾酒，却渗出一种熟悉的香港味道。



旧同事C小姐，年约四十，身材修长，长发微卷，举手投足，是岁月与自信调出的韵味。近年更爱上户外活动，滑雪、冲浪、K-pop Jazz。懂得平衡工作与享乐，正是H先生最着迷的类型。两人话题转入感情。



「你仲未拍拖？」H试探问。



C︰「未呀，金牛座嘛，固执专一，情伤后好难爱上另一个，点似你双鱼座。」



H︰「系呀，我而家仲有一个情人。」



旧公司时代，H还未婚，曾对她有点意思。C小姐也不是没感觉，但一场晚饭电影之后，两人就此停在暧昧边缘。原来，当年大家都误会对方，才不愿意行前一步。



H语带调侃：「咁你要小心啲喇，我会再追返你。」



C微笑：「你有老婆，又有情人，我唔会做第四者㗎。」



H：「唔紧要，我追你咋嘛，你唔一定要答应。」



两人轻碰酒杯，继续调情。金牛重遇双鱼，南辕北辙，最后会否偷偷连线？



「当然希望一切越来越好，也别太强求。即使做不到，学着清淡。」落日飞车—《金牛座的牢骚》



郭志仁