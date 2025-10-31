林靖风 - M+展览「身临梦境」 | 优雅以后

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林靖风
2025-10-31 02:00 HKT
生活 专栏
　　盐田千春在M+的近期展览「身临梦境：1950年代至今的女性艺术家环境作品」中，带来交织了标志性红线的委约作品《无限回忆》：「在连结的迷宫中，我们找到一片空间去反思、去迷失自我，并在浩瀚的时间洪流中记住我们是谁。人生是众多瞬间的集合，由无形的线交织在一起，形成一个超越物质的网，透过记忆将我们相连，跨越人生的界限。」每当我快速翻阅报纸时，就如预料的一样，带有油墨的纸张割破了我的指头。柔软的年轮上只留下一道白色的直线。我尝试按压指头周围，血液却仍未渗出。

　　我凝视着那一道伤痕，期待着血红的渗透，因为那是应该会发生的。当我挤压了几次以后，原本的白线被染成红色，年轮也因此被淹没。我把带着血珠的指头放入口中吸吮，铁锈覆盖了我的舌头，那味道夹杂着油墨的气息。也许我刚咽下的血液是黑色的。指头上的血珠仍然不住地窜出。我从茶几上的纸巾盒里抽出几张面纸，尝试包扎正在渗血的指头——那是我一直期待会发生的事情。我偶尔掀开纸巾，看着血液是否已经停止渗出。纸巾在伤口上来回磨蹭几遍，当我看见血液渐少的时候，也就再没有理会手指上的刺痛感。

林靖风

