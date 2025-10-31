七仙羽 - 屋内长期开灯 化解凶宅负能量 | 七仙语

凶宅指的是宅内曾经发生非自然死亡事件，这种房屋通常比市价便宜，有些客人因为某些原因而要入住，想问本师傅的意见。



凶宅多数会影响居住者的运气，因为一个人自杀死亡的时候，产生非常大的怨恨，产生的负面能量非常大，不过亦有方法可以作出改善。



首先，要保持屋内长期有光线。屋子应长期保持照明，最简单的方法是玄关要有长明灯，玄关长明灯作为玄关的重要装饰和功能性元素，不仅能提升玄关的美观度，更能为家人带来一份安心与慰藉。



第二，在家中放一对麒麟，化解负面能量，麒麟为中国传统文化中最具代表性的神兽之一，不仅象征祥瑞，更蕴含丰富的风水智慧。要记住，麒麟有分公母，通常是一对摆放。公麒麟脚踩绣球或元宝，母麒麟则脚踏小麒麟或书卷，要放就该放一对。



第三，可放适量植物，化解家庭负能量。植物不仅能美化空间，还能影响家庭运势。如果摆放得当，不仅能招财化煞，还能提升家中的气场。摆放植物时要注意层次分明，例如高大的植物放在角落，中型的靠近家具，小型的放在桌面或矮柜上。但要留意植物过多会阻碍空气流通，形成气场混乱。建议根据客厅大小选择2至5盆植物即可。枯萎的植物容易带来负面能量，记得要定期修剪或更换。



七仙羽