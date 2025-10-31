Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽 - 屋内长期开灯 化解凶宅负能量 | 七仙语

七仙语
七仙语
七仙羽
2025-10-31 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　凶宅指的是宅内曾经发生非自然死亡事件，这种房屋通常比市价便宜，有些客人因为某些原因而要入住，想问本师傅的意见。

　　凶宅多数会影响居住者的运气，因为一个人自杀死亡的时候，产生非常大的怨恨，产生的负面能量非常大，不过亦有方法可以作出改善。

　　首先，要保持屋内长期有光线。屋子应长期保持照明，最简单的方法是玄关要有长明灯，玄关长明灯作为玄关的重要装饰和功能性元素，不仅能提升玄关的美观度，更能为家人带来一份安心与慰藉。

　　第二，在家中放一对麒麟，化解负面能量，麒麟为中国传统文化中最具代表性的神兽之一，不仅象征祥瑞，更蕴含丰富的风水智慧。要记住，麒麟有分公母，通常是一对摆放。公麒麟脚踩绣球或元宝，母麒麟则脚踏小麒麟或书卷，要放就该放一对。

　　第三，可放适量植物，化解家庭负能量。植物不仅能美化空间，还能影响家庭运势。如果摆放得当，不仅能招财化煞，还能提升家中的气场。摆放植物时要注意层次分明，例如高大的植物放在角落，中型的靠近家具，小型的放在桌面或矮柜上。但要留意植物过多会阻碍空气流通，形成气场混乱。建议根据客厅大小选择2至5盆植物即可。枯萎的植物容易带来负面能量，记得要定期修剪或更换。

七仙羽

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
七仙羽 - 垃圾不过夜 家里宜少派对 | 七仙语
　　很多人以为家中放了招财物，就会财源广进，但其实有一些家居小细节，也会在不知不觉中偷走家里的好运，大家尽量要留意。 　　想行好运，厨房必须要保持干净，要有每天倒垃圾的习惯，不倒垃圾会产生臭味，臭味是使家里的运气变差的最主要原因！特别肉类食物残余或鱼虾腥味造成的臭味，带来的不良影响尤其严重。想运势得到改善，必须要每日清理垃圾，尤其厨余。 　　很多家庭，特别是外国人，经常喜欢放一些无鼻无
2025-11-07 02:00 HKT
七仙语
七仙羽 - 运气不好 因为祖坟有蛇？ | 七仙语
　　祖坟下有蛇好不好？经常听到有人说祖坟下有蛇的个案，有的说好，有人说不好，众说纷纭。 　　最近有个客户黄先生，因为家中事事不顺，失业、破财、孩子不孝顺，叫我查一查是不是家中风水有问题。 　　其实他家中的风水没甚么大问题，只要稍作移动物件摆位便可，不至于令到全家失业又破财，查证后，发现是阴宅风水影响了全家。 　　根据黄先生所述，祖坟已经破裂，而且下面全是数不清的蛇在蠕动，不知如何
2025-10-27 02:00 HKT
七仙语