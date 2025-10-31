麦华章 - 旺丁旺财盛事经济 | 玫瑰人生

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦华章
2025-10-31
　　作为年度盛事的香港美酒佳肴巡礼经已落幕，这届旺丁旺财，无论人流消费均胜去年，一连4天的活动吸引约16.3万人次进场，每日入场人士比去年增逾3成，摆摊位的商户亦话销情理想，生意比去年升4至5成，获如此带动盛事经济佳绩，主办单位旅游发展局居功至伟，而背后领军策划者，乃今年重返旅发局出任主席的林建岳及重任总干事的刘镇汉，2人功不可没。

　　今年美酒佳肴巡礼为何成功，坊间媒体已有详细评述，我不在此多赘，但对酷爱美酒佳肴的我来说，今年重现品味馆、尊尚名酒区及名气美食街加强阵容，无疑增加莫大吸引力，尤其品味馆请来5位星级名厨联手打造「品尝非凡：超粤之味」的限定晚宴，配搭精挑佳酿，更彰显香港美食之都的美誉。

　　开幕当晚，我获邀出席此盛宴。5位名厨联手炮制共8道菜式，先来是10手联乘巧制前菜拼盘，内有鱼香带子指橙杯、潮汕马友鱼饭挞、八珍甜醋慢卤鲜鲍鱼、清酒腐乳鹅肝冻及麻辣奶油虾点心；接着陆续上桌有香港JW万豪酒店万豪金殿邓家濠的姜葱汁生煎蟹钳、首尔甜蜜蜜郑智善的八宝灌汤包、北京潮上潮（朝阳）张一峰的陈年老菜脯烩花胶、伦敦金满楼Andrew Wong的千层玉带脆瑶柱顶汤、香港唐人馆张嘉裕的城寨叉蛋饭、邓家濠的柱侯牛小排伴猫耳朵，压轴是郑智善的拔丝甜品紫醉金迷。

　　5位名厨是夜尽显厨艺去征服宾客的味蕾，以精致带创意的烹调技巧演绎并超越传统粤菜滋味，给大家在味觉上带来丰盛的满足。当晚另一惊喜是：前政务司长唐英年即席送出6公升巨型装法国名酿1988 Chateau Pichon Lalande红酒，可倒出150杯，供是夜12围宾客品尝；岳少亦不甘后人，送出6公升装法国名酿1989 Chateau Palmer给大家助兴，而海洋公园主席庞建贻也送出9公升装2012法国名酿「靓次伯」（见图），让大家不醉无归。

