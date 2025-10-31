冯应谦 - 我的长沙造型写真日记 | 花样男教授

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯应谦
2025-10-31 02:00 HKT
　　自从高铁开通以来，我一直听朋友说长沙已经变成香港人旅行的后花园，这次我终于有机会亲身走一趟。一般人到长沙，大多会去湖南省博物馆看看马王堆的历史文物，或者到黄兴路步行街感受一下「中国娱乐之都」的热闹气氛。

　　不过，我做媒体研究，当然要来一场更深入的体验。这次朋友帮我安排了参观直播现场、明星拍摄场地等，当然我也不能错过去专业摄影工作室定制个人写真。其实我在不同城市都拍过类似的照片集，但这次的经历特别难忘，因为我长沙的朋友都曾经参与湖南卫视、芒果台等各种节目制作，在她们专业的指导下，整个过程特别讲究。

　　分享一下过程：出发前一个星期，朋友就开始帮我准备，首先要选好造型。我大概挑了七、八个不同风格，然后构思每个造型需要的服装和道具。由于自己能带的衣服有限，必须预先在摄影棚挑选服装，而我要求的「古灵精怪」服饰还要提前网购并寄到工作室，道具也要预先制作和订购。

　　拍摄本身也很讲究。前一晚要先敷面膜，第二天一早化妆，再试穿服装。第一个造型是正规的「官方证件照」，之后才是我的现代风、华丽风、梦幻风等，每个造型都要重新化妆、换场景、调灯光、换道具和服装，阵仗十足。全程4小时有4个工作人员，包括摄影师、化妆师、服装师和布景师等。我的朋友本身是摄影师，也帮我拍了一辑花絮和宝丽来照片。

　　细节就不说了，我想说的是，花样男生不妨多试这种另类的旅游选择，真的很值得尝试。

冯应谦

