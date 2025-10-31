何明新 - 皇家赌场 | 猛料阿Sir讲古

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

何明新
2025-10-31 02:00 HKT
　　最近讲过「皇家香港警察」，当时也有「皇家赌场/档」，但不是王室所赐，也不是指香港赛马会，那时The Royal Hong Kong Jockey Club译为「英皇御准香港赛马会」。「皇家赌场」是指1990年代前在消防局、警署、邮政局和裁判处等政府建筑物内的「非法」赌档，参与赌博主要是公务员和与他们相熟的喜欢赌博人士（俗称烂赌二），虽然70年代总督特派廉政专员公署ICAC成立，但不影响那些「皇家赌场」运作，因与贪污扯不上大关系，而那些赌档主要是供自己人「玩」的。有些更因需要在工作地点随时候命Stand-by而聚在一起，以赌博来打发时间。

     那是赌风甚盛，市面上有不同形式的赌博，而公务员则喜欢在他们工作的地方内聚赌，例如在换衫房休息室玩纸牌（邪/斜钉、钓鱼和三公等），骨牌类最受欢迎是牌九（俗称牌弯或煎萝卜糕）。有些部门需要面对公众的，例如邮局，便在关门后领取超时补水时段赌博；市政事务处人员不外出，在车房内赌十三张等。那时在中环消防局大楼（现时恒生银行总行位置），供消防处及其他部门使用，闻风而至好赌的同事都喜欢在此赌牌九，大家戏称这为「中环皇家赌场」。曾有一位烂赌的裁判署主控官（绰号Cow Boy x），因时常在这里流连而至有时下午开庭都被延迟。

     最轰动还是租用湾仔道「白宫酒店」一长房，作为「皇家赌档」，当时湾仔警署不是不知，但牵涉太广，一拖再拖，直至一次被一队新上场的扫赌队「无意中」破获这「铁窦」，一石激起千重浪，政府高层不得不关注，赌风略为收敛，但仍未能全面遏止。

     在警署，直至80年代尾才真正把在警署内赌博扫清，特别是在收工后或出更前于吧叻房（Barracks Room换衫房）赌牌九恶习，90年代大部分外籍高层撤走，本地化后锐意加强内部管理及改善福利，除严厉处分参与赌博的人员外，上司也有督导责任Supervisory Accountability，又推行「健康生活模式」，鼓励同事多做有益身心活动，审慎理财和适当饮食保持身体健康，强化1981年成立的警察储蓄互助社，更在饭堂内全面禁止转播赛马。

     随着社会进步，教育水准提高，政府也把赌博规范化，在每区都设立场外投注站，加强宣传有节制赌博，让好此道的公务员可合法地以金钱换取刺激和满足。

