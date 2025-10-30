杨立门 - 国格 | 慢活时代

人有人格，国有国格，大国的元首则更须向世人展示大国的风度，但特朗普的行径、举止及言辞，不但没一样切合他作为世界强国元首的身份，更令自己成为世人眼中的小丑，丢尽美国的国格。我们每天看有关他的新闻，就好像看连续的「肥皂剧」，剧情简直匪夷所思。不过笑中有泪，因为他那些毫无论据和乖离常理的政策，正不断为全世界的政局和经济造成混乱和伤害。



这里不谈大事，只想拿特朗普最近一个特别离谱的行径来解解闷。美国反对他的人越来越多，他们最近发起全国性行动反对他的独裁，口号是「No Kings」，即「不要国王」，据报道全国有700多万人参与。他向来喜欢公开辱骂对手及政敌，但这次他是与全国反对他的人为敌，竟然用人工智能制作了一个短视频，只见他头戴着皇冠，驾着一部轰炸机，向下面的游行人群投放一些又像泥浆又似排泄物的棕色物体，有人被浇得满头都是，四散逃窜，他则露出洋洋自得的表情。试问我们以前怎能想像堂堂一个大国的总统，可以做出这样幼稚、无聊和低级趣味的事？



一个成功的领导人，不论在家、在国、在天下，做事必须要以德为范，以理服人。美国的元首之所以行为乖张也似乎没后果，是因为美国仍是军事和经济第一大国，但历史告诉我们，做全球霸主是有时限的，而特朗普的出现，可能正预示着美国步向衰落的开始。



前资深公务员，现任时事评论员

音乐人

杨立门