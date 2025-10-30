嘉洛 - 《枕边怪吓》由梦游到安息的李善均 | 嘉洛的光影世界

《枕边怪吓》是两年前作品，近年南韩恐怖片、惊栗片创意可嘉，去年的《破墓》如是，《枕边怪吓》是跟随奉俊昊多年的副导柳在宣处女作。他选择以梦游为题材，探讨睡梦中会发生甚么事？特别是共枕人在睡梦中做出奇怪甚至可怕事情，两个相爱的人组成的幸福世界崩溃，被梦游、恐怖行径所冲击，这真是简单的睡眠障碍？还是预兆更凶险存在？影片分三阶段，最后第二、三阶段进一步发展至妻子产后亦失眠，护婴而致歇斯底里，随着电影推进，没有人再是安全。这样一部简单梦游题材，源于「他睡梦中做了甚么？有这人在我身边，自己安全吗？这种原始恐惧，就足以支持95分钟片长。



柳在宣将梦游题材结合代表南韩社会结构基础的婚姻观，认为南韩社会以婚姻为基石而成为一种具特色的资本主义，如果没有家庭这制度存在，这资本主义作为社会经济结构失败机率高。婚姻需要在未知的不安中努力继续下去，受家庭结构而成的社会，其不安全感亦束缚着已婚夫妇的情感不安。《枕边怪吓》中充满着婚姻与子女之间联系，间接在捆绑整个社会架构。东方社会中父母为确保子女安稳而付出艰辛，被视为是家庭生活中重要一环，这价值观在影片随处可见：郑裕美演的妻子秀珍，由怀孕、产后抑郁、慢性失眠到独力去解决丈夫梦游问题；李善均演的丈夫贤秀因梦游到睡眠诊所求医，自信透过科学治疗可痊愈，到结局时姑巫师及妻子被邻居恶灵附身；还有附身的老爷子亡灵执着于原生家庭没有做好超渡，最后因为女儿、孙子安危考虑自愿离开往生去，种种观众想要的主题解读，影片中均有触及。作为柳在宣首作，惊吓效果执行力强，但情节部分为求惊吓而放弃伏笔，甚至轻轻带过了事，就浪费了一个有趣主题探讨。



女演员郑裕美继续《82年生金智英》的外柔内刚女性角色，男主角李善均亦演活了作为演员丈夫，因职业冷待了家庭，再叠加梦游后，对婚姻执着及内心愧疚交织而成的内心世界，这样才令电影中不断出现的「夫妇同心就能克服一切」的誓词摆设变得合理。《枕边怪吓》是李善均最后遗作，他在影片上映后三个月因吸毒被查而自杀，愿其安息！

媒体人，笔耕影评多年，每天观影数小时，只为想看到最好的……

嘉洛