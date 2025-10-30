李居明 - 《致富者联盟》隆重上映 潮爆金粉会召集 | 李居明大师会客室

秋天是赏菊的季节，原来秋天饮菊花酒非常吉祥和行运。古人用菊花来酿酒，有「饮菊酒，祸可消」的习俗。菊花在秋天盛开，称作「秋菊」。菊花象征长寿，所以又叫「菊寿」、「万寿菊」，皆因菊花有延年益寿的药用价值，喝菊花茶可以长命百岁。



农历九月初九正值秋天，「九」是阳数中最大，两个「九」称为「重阳」，阳气过盛了，大家都需要避一避。重阳节登高的习俗，其实是去「避难」，然后喝一口菊花酒，便能消除灾难。菊花传到日本后，别名「龄草」，代表着瑞祥、富贵而被使用在皇族，便产生了各种菊的图样。



所以，菊花是秋天最旺的巨星。这段时间，如果你在家中养菊花，代表你行运了！ 从玄学角度是有窍妙！黄色代表财富，你想发达，追住今年九紫当令星，买九枝黄菊放在大厅的正东方，催九紫当令财，马上有钱收！紫色花代表敬爱，你想旺桃花人缘，就买九枝紫色的菊花放在东方，马上催旺你的爱情桃花。这段时间大家不妨买些菊花，饮菊花酒吉祥又好运！



这是一部教你改运致富的玄学电影。我与石修父子、陈自瑶、庄锶敏、黎芷珊、鲁振顺及石咏莉等影视界名人，以及导演周皓云花了三年时间拍摄。外景遍及美国、法国、摩纳哥、杜拜、澳洲、日本等地跨七国拍摄，如《职业特工队》般紧张奇趣，九十分钟内吸取致富的所有玄学和密码，由面相、八字、风水、饮食介绍全球富豪的生活，是全方位讲述致富之道的奇趣大电影！11月15日（六）《致富者联盟》隆重上映，将是你一生人一定要看的发达电影！

香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。



李居明