潘雄威 - 牙缝刷 | 乳齿童时

乳齿童时
乳齿童时
潘雄威
2025-10-30 02:00 HKT
生活 专栏
　　牙冠一般比牙脚阔，牙与牙之间有牙槽骨和牙肉充填，巩固及保护牙脚。若牙肉因种种原因萎缩，牙缝就会出现，甚至肉眼都可以看到。

　　牙缝起初是很细小的，但慢慢变大后，食物残渣会积藏在这空隙，很不舒服，用牙签只能清除部分食物，不能清除牙菌膜，细菌就会慢慢滋生，引起牙肉发炎，经过一段日子就会有牙周病。

　　牙齿有两个位置是牙刷刷不到的，就是深而窄的牙纹及牙缝。牙线可清洁牙齿的邻面，但当牙齿邻面凹凸不平，拉直了的牙线就不能彻底清洁邻面所有位置，如果牙缝大到足够容纳一支牙缝刷，就应该用牙缝刷清洁了。

　　牙缝刷是一种专为清洁牙齿间隙而设计的微型刷子，由两条扭曲的金属线将刷毛扎实，牙缝刷有各种尺寸，但因各地所制造的产品不一，令用家眼花撩乱，难于选择。于是「国际标准化组织」ISO在2006年9月制定了国际标准ISO16409，编订了刷头尺码编号由0至8，分别代表适用于由0.6至2.9mm阔的牙缝，制造商亦以颜色分类，方便使用者选择一款舒适贴合牙齿间隙的牙缝刷。

　　牙肉是幼嫩的组织，所以使用牙缝刷要小心，也要选择优质和合适尺码的产品，以免伤害牙肉。最小的0号刷头直径0.4mm，若你的牙缝只有0.5mm阔，就不应该用牙缝刷，要用牙线清洁牙罅。不过你是很难知道牙缝的阔度，所以要从小至大慢慢试不同的尺码。

　　牙缝刷通常不是一次性的，使用后可以彻底清洗再用，并每隔数周或刷毛开始磨损时更换一次，若刷毛三两天便变形，就表示尺码太大，要选择一支合适尺码的牙缝刷。

 儿童齿科专科医生，行医兼教学。

潘雄威

更多文章
潘雄威 - 何时开始帮孩子刷牙？ | 乳齿童时
　　婴儿约半岁前多数未有牙，所以不需要刷牙，但每天要用湿纱布清洁口腔，养成习惯，为刷牙铺路。 　　美国儿童齿科学会建议父母在孩童出第一只牙时就要开始替他们刷牙，即是约六个月大，若事前没有清洁口腔的习惯，小宝宝很多时都不会让照顾者把牙刷放进口里，尤其是高敏儿或有对触觉抗拒的婴儿。 　　小孩子没有刷牙习惯可以是恶梦的开始，蛀牙在幼童阶段是一个十分烦扰的问题，我奉劝新手父母要留意，不要掉以轻
2025-11-06 02:00 HKT
乳齿童时
潘雄威 - 如何令牙齿洁白？ | 乳齿童时
　　人人都想有一副洁白明亮的牙齿，不过亚裔人的牙齿普遍偏黄，而且会越来越黄，甚至变啡变黑。有甚么办法可以令牙齿晶莹洁白？ 　　乳齿一般比较白，但多是哑白，不晶莹通透。很多人换了恒齿后发觉牙齿没有乳齿那么白，想将牙齿弄白一点。 　　牙齿的颜色主要源于表面的珐琅质，因其矿物成分达97%，较下一层的象牙质晶莹通透，若牙齿内部色泽深沉，颜色就会透出，整只牙看起来就会呈现暗哑，不皓白。 　
2025-10-23 02:00 HKT
乳齿童时