潘雄威 - 牙缝刷 | 乳齿童时

牙冠一般比牙脚阔，牙与牙之间有牙槽骨和牙肉充填，巩固及保护牙脚。若牙肉因种种原因萎缩，牙缝就会出现，甚至肉眼都可以看到。



牙缝起初是很细小的，但慢慢变大后，食物残渣会积藏在这空隙，很不舒服，用牙签只能清除部分食物，不能清除牙菌膜，细菌就会慢慢滋生，引起牙肉发炎，经过一段日子就会有牙周病。



牙齿有两个位置是牙刷刷不到的，就是深而窄的牙纹及牙缝。牙线可清洁牙齿的邻面，但当牙齿邻面凹凸不平，拉直了的牙线就不能彻底清洁邻面所有位置，如果牙缝大到足够容纳一支牙缝刷，就应该用牙缝刷清洁了。



牙缝刷是一种专为清洁牙齿间隙而设计的微型刷子，由两条扭曲的金属线将刷毛扎实，牙缝刷有各种尺寸，但因各地所制造的产品不一，令用家眼花撩乱，难于选择。于是「国际标准化组织」ISO在2006年9月制定了国际标准ISO16409，编订了刷头尺码编号由0至8，分别代表适用于由0.6至2.9mm阔的牙缝，制造商亦以颜色分类，方便使用者选择一款舒适贴合牙齿间隙的牙缝刷。



牙肉是幼嫩的组织，所以使用牙缝刷要小心，也要选择优质和合适尺码的产品，以免伤害牙肉。最小的0号刷头直径0.4mm，若你的牙缝只有0.5mm阔，就不应该用牙缝刷，要用牙线清洁牙罅。不过你是很难知道牙缝的阔度，所以要从小至大慢慢试不同的尺码。



牙缝刷通常不是一次性的，使用后可以彻底清洗再用，并每隔数周或刷毛开始磨损时更换一次，若刷毛三两天便变形，就表示尺码太大，要选择一支合适尺码的牙缝刷。



儿童齿科专科医生，行医兼教学。



潘雄威