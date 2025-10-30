亚博熊 - 香港史上最大型S级电竞赛事，你准备好未？ | 熊图大展

上届杭州亚运会及下届爱知．名古屋亚运会均正式将电竞纳入比赛项目，象征着电子竞技在体育舞台上迈向主流的新里程。而随着体育经济版图持续扩张，电竞已成为全球增长最快速、蓬勃的产业之一，不仅展现无限潜能，更带来显著的经济效益。亚博熊很高兴能亲身见证并参与这股新浪潮，今次就将香港史上首个S级电竞盛事BLAST Premier Rivals香港站带到亚博馆，于2025年11月14至16日举行全球瞩目的《Counter-Strike 2》世界级锦标赛，总奖金高达100万美元。



《Counter-Strike 2》是全球最具影响力的射击游戏，又名「绝对武力2」或CS2。别被「绝对武力」这名字吓怕。CS2其实是节奏明快的对决，游戏规则非常简单，玩家分为恐怖分子与反恐小组，一方负责埋设炸弹，另一方则需拆弹或歼灭敌方。每发子弹或每次关键时刻成功拆弹，都让全场观众热血沸腾，那份紧张刺激感绝不逊于足球决赛！



BLAST Premier向来以「电影级制作」闻名，画面流畅细腻，灯光与音效极具震撼力。今次赛事将于亚博馆Arena举行，楼底高达19米，配合巨型屏幕与临场音效，令每一次击杀都张力十足，现场一万位观众仿佛亲历枪战之中。赛事更将以超过30种语言在100多个地区同步直播，预计吸引数百万观众收看，让世界各地都能感受到香港的活力与国际魅力。



这次BLAST Premier Rivals香港站是香港首个获「M」品牌认可的电竞盛事，更是BLAST 2025全球巡回赛的重头戏。赛事将吸引8支世界级强队，包括Valve区域排名4强（由游戏发行商特设的官方排名），以及来自欧洲、北美、南美与亚洲的代表队伍，堪称「地表最强对决」。不少一线队伍更是首次到港进行比赛，势必为香港观众带来惊喜。



亚博熊已整装待发，与香港的电竞迷共同见证是次顶级电竞赛事，同时向世界展现香港举办国际级电竞盛事的实力与无限潜力！

亚博熊天生开放自由，最爱涉猎不同文化领域，更喜欢将最红最精彩嘅体验带到亚博分享，熊得过全世界！

亚博熊