曾安业 - 从金融中心到调解枢纽 | 安业兴邦

曾安业
2025-10-28 02:00 HKT
由中国牵头、十九个国家共同发起的国际调解院日前落户历史建筑旧湾仔警署，标志着全球第一个专门以调解方式解决国际争端的政府间国际组织正式诞生。

　　《联合国宪章》明确指出，调解是和平解决国际争端的优先方式之一。然而，过去一直未有能提供调解服务的政府间法律组织。国际调解院的成立，正好填补了国际争端解决机制在调解领域的空白。事实上，国际调解院是极高层次的国际组织，其地位等同于设于海牙的联合国国际法院和常设仲裁法院。未来，三者将并列为全球三大国际争议解决机构。香港从国际金融中心迈向国际调解中心，实实在在地为其国际地位开创了新高度。

　　国际调解院选址香港，不仅彰显中央政府对香港的信任，也反映出国际社会对香港法治实力和国际化环境的肯定。行政长官李家超在国际调解院开业仪式上指出，香港兼具「中国优势」与「国际优势」，既能依托国家支持，又拥有成熟的普通法体系与专业服务能力，使香港能为国际争端提供高效、灵活的解决方案，巩固其作为全球法律及争议解决中心的重要地位。

　　调解与仲裁均是近年日益普及的替代性争议解决方式。早在国际调解院成立之前，亚非法协香港区域仲裁中心已于2021年根据国际公法在港设立，成为亚洲和非洲四十七个成员国的重要仲裁平台，充分反映出香港在亚太地区作为首选争议解决地的地位。

　　除了一国两制带来的制度信任外，香港的法律人才亦长期受到国际赞誉。前律政司司长郑若骅出任国际调解院秘书长，进一步彰显香港法律专业的国际认可。目前，香港三间大学的法律学院均位列全球前六十名，为本地法律教育注入强劲动能。随着国际调解院正式运作，香港有望吸引更多年轻法律人才投身国际调解服务，同时创造更多就业机会，包括调解员、翻译员、研究员及行政人员等岗位。我深信，国际调解院将吸引更多国际法律专业人士与学者来港，推动法律实务、研究以及国际司法合作的发展。

　　另一方面，特区政府亦积极推动调解文化。自2025年2月起，政府合约强制加入调解条款，规定双方在诉诸法庭前，须先依据《特区政府调解规则》进行调解。此举既能减轻法院负担，也有助推动社会更广泛地接纳并应用调解服务。

　　国际调解院的成立，既是香港法律发展历程的重要里程碑，也代表着「一国两制」下的新机遇。凭借法律专业、制度优势与国际连系，香港正迈向成为全球和平与公正的新枢纽，为国际争端解决开启新篇章。

