Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

严韵诗 - 乳癌术后的中医调治 | 中大说中医

中大说中医
中大说中医
香港中文大学中医学院
2025-10-29 00:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

中医认为「乳病从肝」， 乳癌的发病与情绪压力有着密切的关联。情志内伤、气血不足，加上气滞血瘀、痰湿阻滞等使经络阻塞于乳络，引致乳癌的发生。西医多以手术、化疗、电疗、标靶、荷尔蒙治疗作为标准治疗；而中医则以调整体内阴阳失衡、气血不畅、脏腑功能失调等因素，强调疏肝理气，配以清热解毒、化痰散结。很多临床研究证明中药的配合能减少西医治疗的副作用、提高生活质量及延长生存周期。
 
中医如何配合治疗？
 
病人可在手术前后进行中医调理，使精气充足，促进术后的恢复。中药能协助病人在术后尽快恢复体力，减轻不良反应，如：局部皮肤修复不良、手术位置感觉疼痛或麻木、气虚乏力等。食疗上可使用五指毛桃、圆肉、茯苓、陈皮、红枣等以平补气血；若出现上肢淋巴水肿，则可使用薏苡仁、茯苓皮、桑枝、车前子等以利水消肿。
 
化疗、标靶治疗时或出现各样不适和副作用，如恶心呕吐、口干、脱发、皮肤出现红疹、泄泻或便秘等，中医治疗时需考虑以顾护体质、减少副作用为主，协助舒缓治疗所引起的不适感，提升白血球和造血功能，增加食欲，改善恶心感觉。治疗期间不建议使用抗癌中药，但可以选择药食同源的食物进行调理，避免出现中西药相冲的情况，也减轻患者对治疗的担忧和疑虑。食疗可用陈皮、砂仁、谷芽、生姜等改善胃肠不适；以沙参、玉竹、麦冬改善身热口干；以黄蓍、红枣、枸杞子、黑芝麻等改善骨髓抑制造血功能的情况。
 
中医认为，电疗属于热毒范围，耗气伤阴，容易造成出皮肤灼热疼痛、口干、身热等阴虚内热的症状，而中药则能舒缓灼热感觉，改善皮肤愈合。常用生地、玄参、麦冬、沙参等清热养阴，益气生津的药物。
 
另外，乳癌病人在接受荷尔蒙治疗或化疗期间，较容易出现潮热，每天可能出现数次，甚至数十次，影响睡眠和情绪，甚至影响工作和生活质素。尤其是服用他莫西芬（Tamoxifen）或打「停经针」（如：Zoladax）的妇女，更易出现潮热症状。中医认为属于肾阴不足，脏腑失去濡养，故治疗时多以滋肾阴为主，辅以疏肝理气，调和气血，多用生地、龟板、地骨皮、丹皮、白芍、柴胡等，以恢复脏腑阴阳平衡。而服用芳香环转化酶抑制剂（AI药如：Letrozole），则较多出现关节不利、晨僵、甚至关节痛，可用黄芪、桂枝、桑寄生、牛膝等，以畅通经络，改善气血不足。
 
现代中医在治疗乳癌时多配合西医共同治疗，各自发挥所长，相互补足，增强疗效而又能提高病人的生活质量。「正气存内，邪不可干」，体质改善，免疫功能正常，能更有效地预防癌症复发或转移。
**请注意，使用中药前，应先请教注册中医师以了解个人体质及证型。
 
生活小贴士：
1）需远离致癌或含动物性雌激素成分的食物，如：蜂王浆、雪蛤膏、紫河车、羊胎素等，这些成份进入身体后或会刺激癌细胞生长。
2）避免频繁使用染发剂、少用塑胶制品、慎用化妆品和护肤品等。
3）积极面对术后生活，适量运动，保持平和的心态，避免情绪过份起伏，有效预防肝气郁结。
4）定期进行乳房检查，包括乳房造影和超声波，及早发现病灶，尽早求医。


香港中文大学中医学院  
注册中医师  
严韵诗博士

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
经常情绪低落容易引致肝郁气结，肝经阻滞，乳络不通，产生血瘀、痰凝等病理产物，有可能诱发乳腺增生。
吴海燕 - 恐手术后复发 乳腺增生中医疗法 | 中大说中医
乳腺增生是本港常见的妇科疾病，此症与情绪因素有一定关系，现今女性面对的生活压力不少，尤其双职女士，上班外还要照顾家庭，内外也要兼顾，压力倍增，更易存在乳腺增生的风险，而中医药学能有助预防外，还可降低患者的复发机率。 文：吴海燕　图：资料图片 《红楼梦》中的林黛玉终日情绪忧郁，肝气郁滞。今时今日，许多香港女性因为工作繁忙、持家压力大、除了照顾小朋友，还需要照顾四大长老、指导工人姐姐的工作
2025-11-12 02:00 HKT
中大说中医
刘昭劲 - 标本同治 遏止恶化 全方位抗击脂肪肝 | 中大说中医
脂肪肝初期症状不明显，逾半患者的肝酵素正常，往往易被忽视。长期脂肪肝更可大大增加肝炎、纤维化，甚至演变成肝癌的风险，故宜尽早介入治疗，务求全面防患及阻止病情恶化。 文：刘昭劲　部分图片：资料图片 增纤维化及癌变风险 　　非酒精性脂肪性肝病（简称脂肪肝）是现时香港最常见的慢性肝病，约四分一的成年人患有脂肪肝。单纯脂肪肝的初期常没有明显症状，超过一半患者的肝酵素正常，病情容易被忽视。
2025-10-15 02:00 HKT
中大说中医