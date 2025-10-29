严韵诗 - 乳癌术后的中医调治 | 中大说中医

中医认为「乳病从肝」， 乳癌的发病与情绪压力有着密切的关联。情志内伤、气血不足，加上气滞血瘀、痰湿阻滞等使经络阻塞于乳络，引致乳癌的发生。西医多以手术、化疗、电疗、标靶、荷尔蒙治疗作为标准治疗；而中医则以调整体内阴阳失衡、气血不畅、脏腑功能失调等因素，强调疏肝理气，配以清热解毒、化痰散结。很多临床研究证明中药的配合能减少西医治疗的副作用、提高生活质量及延长生存周期。



中医如何配合治疗？



病人可在手术前后进行中医调理，使精气充足，促进术后的恢复。中药能协助病人在术后尽快恢复体力，减轻不良反应，如：局部皮肤修复不良、手术位置感觉疼痛或麻木、气虚乏力等。食疗上可使用五指毛桃、圆肉、茯苓、陈皮、红枣等以平补气血；若出现上肢淋巴水肿，则可使用薏苡仁、茯苓皮、桑枝、车前子等以利水消肿。



化疗、标靶治疗时或出现各样不适和副作用，如恶心呕吐、口干、脱发、皮肤出现红疹、泄泻或便秘等，中医治疗时需考虑以顾护体质、减少副作用为主，协助舒缓治疗所引起的不适感，提升白血球和造血功能，增加食欲，改善恶心感觉。治疗期间不建议使用抗癌中药，但可以选择药食同源的食物进行调理，避免出现中西药相冲的情况，也减轻患者对治疗的担忧和疑虑。食疗可用陈皮、砂仁、谷芽、生姜等改善胃肠不适；以沙参、玉竹、麦冬改善身热口干；以黄蓍、红枣、枸杞子、黑芝麻等改善骨髓抑制造血功能的情况。



中医认为，电疗属于热毒范围，耗气伤阴，容易造成出皮肤灼热疼痛、口干、身热等阴虚内热的症状，而中药则能舒缓灼热感觉，改善皮肤愈合。常用生地、玄参、麦冬、沙参等清热养阴，益气生津的药物。



另外，乳癌病人在接受荷尔蒙治疗或化疗期间，较容易出现潮热，每天可能出现数次，甚至数十次，影响睡眠和情绪，甚至影响工作和生活质素。尤其是服用他莫西芬（Tamoxifen）或打「停经针」（如：Zoladax）的妇女，更易出现潮热症状。中医认为属于肾阴不足，脏腑失去濡养，故治疗时多以滋肾阴为主，辅以疏肝理气，调和气血，多用生地、龟板、地骨皮、丹皮、白芍、柴胡等，以恢复脏腑阴阳平衡。而服用芳香环转化酶抑制剂（AI药如：Letrozole），则较多出现关节不利、晨僵、甚至关节痛，可用黄芪、桂枝、桑寄生、牛膝等，以畅通经络，改善气血不足。



现代中医在治疗乳癌时多配合西医共同治疗，各自发挥所长，相互补足，增强疗效而又能提高病人的生活质量。「正气存内，邪不可干」，体质改善，免疫功能正常，能更有效地预防癌症复发或转移。

**请注意，使用中药前，应先请教注册中医师以了解个人体质及证型。



生活小贴士：

1）需远离致癌或含动物性雌激素成分的食物，如：蜂王浆、雪蛤膏、紫河车、羊胎素等，这些成份进入身体后或会刺激癌细胞生长。

2）避免频繁使用染发剂、少用塑胶制品、慎用化妆品和护肤品等。

3）积极面对术后生活，适量运动，保持平和的心态，避免情绪过份起伏，有效预防肝气郁结。

4）定期进行乳房检查，包括乳房造影和超声波，及早发现病灶，尽早求医。



香港中文大学中医学院

注册中医师

严韵诗博士