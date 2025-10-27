甘荞因 - 炉边谈 | 镛融芯语

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

镛融芯语
甘荞因
2025-10-27 02:00 HKT
生活 专栏
內容

　　当我们谈起「奢华旅游」，脑中浮现的可能是五星级酒店、私人飞机或米芝莲餐厅。然而，最近的一场「炉边对谈」，却让我重新思考了「奢华」的真正意义，尤其是对女性而言。

　　在大多数家庭中，女性往往是旅游的「总策划师」。从选目的地、安排住宿、设计行程到安全预算，无一不操心。这份辛劳，往往让女性的假期变成了另一种形式的劳动，难以真正放松。

　　我曾听一位伯母分享，她曾与子女及孙儿租住海外独立屋，结果全程忙于打扫、煮饭、洗碗，令她疲惫不堪。自此便发誓，未来家庭旅游一律改搭邮轮。

　　上星期，适逢Jetour创立50周年，我受邀参加由Jetour、JESSICA及JES Network联办，在大洋邮轮Riviera号上举行的「Reimagining Leisure – The Future of Female Travel」活动。在对谈中，JESSICA创办人Jessica Ng、Jetour CEO Shadow Lau、YouTuber Nicole Ho、Oceania Cruises的Fiona Chu，以及香格里拉集团的Andrea Wong等多位女性领袖，探讨了女性旅游的未来趋势。

　　她们不约而同地指出，邮轮最大的好处，在于其「一站式」服务与多元化设施。无论长辈、小孩还是年轻人，都能在船上找到不同的乐趣。白天各自各精彩，晚上再齐聚晚餐，既保留个人空间，又不失家庭温馨。Nicole更分享，她与母亲的邮轮之旅是她们「最和平、最美好」的一次，两人毋须为行程争执，真正做到「各自精彩，共同相聚」。

　　老实说，我过去对邮轮一直抱有怀疑。小时候在加拿大，总觉得邮轮是「坐到闷」的活动。唯一一次的邮轮经验，是20多年前在港与朋友乘搭「双子星号」的两日一夜游。当时为了节省开支，我们选择了最底层、没有窗户的廉价舱房。虽然航程中未感不适，但落船后却出现了持续一星期的「晕陆地」症状，仿佛世界仍在摇晃。那次经验后我告诉自己，若再搭邮轮，必须选择大邮轮与有窗户的房间。

　　然而，这次在Riviera号上的所见所闻，扭转了我对邮轮的看法。对身兼多职的现代女性而言，邮轮提供了一个毋须费心规划、又安全可靠的环境。相较独自前往陌生城市，邮轮的封闭性与完善设施让人更安心，是享受个人时光或与好姊妹出游的理想选择。

　　这次活动让我体会到，奢华不一定是昂贵的消费，而是一种能让人真正放松、被照顾、能安心「做自己」的旅游方式。对许多女性而言，真正的奢华，或许就是在一个不需操心的环境中，重拾属于自己的时间与空间。

　　邮轮，不再只是退休人士的专享。下次计划旅行时，不妨考虑登船，让自己在那片大海上，找回那份久违的宁静与自由。而我，也已静悄悄地开始部署下一次的邮轮旅程了。

镛记酒家行政总裁
甘荞因

