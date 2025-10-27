Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽 - 运气不好 因为祖坟有蛇？ | 七仙语

七仙语
七仙语
七仙羽
2025-10-27 02:00 HKT
生活 专栏
內容

　　祖坟下有蛇好不好？经常听到有人说祖坟下有蛇的个案，有的说好，有人说不好，众说纷纭。

　　最近有个客户黄先生，因为家中事事不顺，失业、破财、孩子不孝顺，叫我查一查是不是家中风水有问题。

　　其实他家中的风水没甚么大问题，只要稍作移动物件摆位便可，不至于令到全家失业又破财，查证后，发现是阴宅风水影响了全家。

　　根据黄先生所述，祖坟已经破裂，而且下面全是数不清的蛇在蠕动，不知如何是好，加上害怕蛇咬，所以从没有去过拜山。

　　蛇被视为「地龙」，在坟墓中出现蛇，说明墓地是藏风聚气的「龙穴」，地气好，子孙后代将兴旺昌盛。蛇也被认为是土地公的兵将，坟墓附近有蛇，象征吉利，棺材不宜再迁葬他处。而祖坟里的蛇，乃先人魂魄之所归，也说明后代子孙旺盛。

　　但黄先生祖宗的祖坟却有一问题，就是蛇太多，太多蛇会导致气运外泄，对家运不利，应及时修补，又或移走一定的蛇，尽量不要令祖坟内有太多蛇。但谨记不应杀蛇，如伤害了它，则恐有不祥事发生，而万一蛇亡了，更是大凶之兆。而从自然角度分析，墓穴内冬暖夏凉，加之有小洞孔，土又松软，年久之后产生空穴，故蛇容易进出，因为坟墓一般不受打扰，因此有些小动物就喜欢在其中安身。如果能够为牠们提供庇护，也可算是一件恩泽生灵的好事。

七仙羽

