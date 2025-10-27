月理万机 - 机场多式联运新篇章 | 月理万机

香港国际机场是全球最繁忙的航空枢纽之一，也是连接粤港澳大湾区与世界的双门户，一直以来，我们致力拓展海陆空的多式联运服务，积极为大湾区旅客提供接驳香港机场的跨境交通网络，让他们方便地经我们的机场往来世界各地。



香港国际机场多式联运将迎来新篇章，由机场管理局兴建及营运、香港首个自动化停车场「转机停车场」即将在港珠澳大桥香港口岸启用，促进内地旅客和车辆往来的便利。届时，旅客可以于机管局的一站式预约平台，预约使用位于口岸限制区的「转机停车场」。符合条件的广东省及澳门车辆，可经港珠澳大桥珠海口岸到达自动化停车场指定地点，由全自动化系统自行停泊车辆，节省驾驶者寻找车位的时间，使用停车场的驾驶者更毋须为车辆申请赴港牌照及香港的驾驶执照。其后，转机旅客可乘接驳巴士前往机场禁区内的海天中转大楼，办理登机及行李寄存手续，然后直接往客运大楼登机，方便旅客经香港国际机场往来全球超过200个航点。



「转机停车场」提供约1800个泊位，全天候24小时提供自动化停车服务，同时旅客亦可使用接机和送机服务。停车场亦具备符合国标和欧标快速充电设施的泊位，迎合不同旅客所需。



「转机停车场」配合机场原有的海天中转大楼——提供快船及客车服务连系大湾区或澳门口岸，与提供一站式跨境旅游车及客车服务，位于二号客运大楼的全新旅游车候车大堂，以及超过30个的香港国际机场城市候机楼，将为旅客带来更舒适高效的体验。自本月1日起，香港的飞机乘客离境税退税豁免扩大，旅客乘搭跨境交通前往香港国际机场出境，可享受200港元的离境税退税优惠，进一步提升香港作为中转枢纽的旅游吸引力。



机管局今后会继续积极拓展香港国际机场的服务覆盖范围，持续完善多式联运交通网络，巩固其国际航空枢纽地位。



香港机场管理局

机场海陆运输管理部总经理陈志豪

