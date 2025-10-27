Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

月理万机 - 机场多式联运新篇章 | 月理万机

月理万机
月理万机
月理万机
2025-10-27 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　香港国际机场是全球最繁忙的航空枢纽之一，也是连接粤港澳大湾区与世界的双门户，一直以来，我们致力拓展海陆空的多式联运服务，积极为大湾区旅客提供接驳香港机场的跨境交通网络，让他们方便地经我们的机场往来世界各地。

　　香港国际机场多式联运将迎来新篇章，由机场管理局兴建及营运、香港首个自动化停车场「转机停车场」即将在港珠澳大桥香港口岸启用，促进内地旅客和车辆往来的便利。届时，旅客可以于机管局的一站式预约平台，预约使用位于口岸限制区的「转机停车场」。符合条件的广东省及澳门车辆，可经港珠澳大桥珠海口岸到达自动化停车场指定地点，由全自动化系统自行停泊车辆，节省驾驶者寻找车位的时间，使用停车场的驾驶者更毋须为车辆申请赴港牌照及香港的驾驶执照。其后，转机旅客可乘接驳巴士前往机场禁区内的海天中转大楼，办理登机及行李寄存手续，然后直接往客运大楼登机，方便旅客经香港国际机场往来全球超过200个航点。

　　「转机停车场」提供约1800个泊位，全天候24小时提供自动化停车服务，同时旅客亦可使用接机和送机服务。停车场亦具备符合国标和欧标快速充电设施的泊位，迎合不同旅客所需。

　　「转机停车场」配合机场原有的海天中转大楼——提供快船及客车服务连系大湾区或澳门口岸，与提供一站式跨境旅游车及客车服务，位于二号客运大楼的全新旅游车候车大堂，以及超过30个的香港国际机场城市候机楼，将为旅客带来更舒适高效的体验。自本月1日起，香港的飞机乘客离境税退税豁免扩大，旅客乘搭跨境交通前往香港国际机场出境，可享受200港元的离境税退税优惠，进一步提升香港作为中转枢纽的旅游吸引力。

　　机管局今后会继续积极拓展香港国际机场的服务覆盖范围，持续完善多式联运交通网络，巩固其国际航空枢纽地位。

香港机场管理局
机场海陆运输管理部总经理陈志豪
 

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
「超级枢纽博览会2025」吸引全球众多专业人士及参展商参与，为未来合作创造良机。
月理万机 - 航空盛事 连系全球 | 月理万机
　　「超级枢纽博览会2025」在本月4至6日再次在亚洲国际博览馆举行，这是博览会第二次来到亚洲。我很高兴能够亲身见证这项盛事。 　　今年的主题是「塑造亚洲未来交通枢纽」，我们成功吸引全球超过6000名专业人士参与，来自逾200个主要机场营运机构、航空公司、地勤服务代理、工程、科技及运输企业，并有逾120个品牌参展商云集，展示最新技术与发展趋势。相比去年，今年的参与人数及参展商数目都有显著增长
2025-11-24 02:00 HKT
月理万机
机场二号客运大楼旅游车候车大堂启用，为旅客带来更畅顺便捷的跨境交通体验。
月理万机 - 机场二号客运大楼旅游车候车大堂启用 | 月理万机
　　香港国际机场二号客运大楼刚于上星期起分阶段启用，当中率先投入服务的设施是位于大楼底层的旅游车候车大堂。于新候车大堂初启用之时，正值超强台风桦加沙袭港，全靠各同事同心协力、紧守岗位，令候车大堂运作得以保持畅顺。 　　在此之前，机场的旅游车服务分散在一号客运大楼及邻近两个停车场。于新旅游车候车大堂启用后，相关服务会全部集中在同一地点，包括票务柜台、上客位及候车设施等。候车大堂设有41个停车位
2025-09-29 02:00 HKT
月理万机