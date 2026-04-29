Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 天齐锂业目标价67.5元｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　天齐锂业（9696）发布第一季度业绩，营收约51.28亿元人民币，按年飙升98.44%，归母净利润约18.76亿元，按年更录得近17倍的爆发式增长，达1699.12%，在去年同期低基数下，主要锂产品销售均价显著上行直接带动毛利修复，毛利率由44.3%扩阔至62.7%，价格端拉动效应明确。值得留意是，利润弹性并非单靠锂价，期内来自联营公司SQM的投资收益约4.28亿元，按年大增，加上财务费用由正转负至-1.51亿元，以及资产减值净转回约1.14亿元，多项因素共同放大盈利弹性，最终营业利润达37.36亿元。公司同时推进两条主线：泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目已于2026年1月产出首批产品，进入产能爬坡关键期；融资层面则完成以45.05港元配售6505万股新H股及发行26亿元人民币可转债，总股本扩大约4%。惟SQM与Codelco合作交易正式生效，天齐智利在当地诉讼终审败诉，公司表明将动态评估该长期股权投资的价值变动。

　　整体而言，首季业绩反映锂价周期反弹与财务工程叠加的成果，惟少数股东权益占比不低（约9.65亿元），归母口径与合并口径存在明显分流，加上可转债未来潜在转股稀释效应，投资者宜结合产能爬坡节奏及海外权益风险作综合判断。目标价67.5元，止蚀价50元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师协会主席
邓声兴
 

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
时事热话
14小時前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
14小時前
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
影视圈
9小時前
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
14小時前
阿联酋宣布退出OPEC。 美联社
OPEC｜阿联酋宣布5月1日起退出石油输出国组织 计划逐步增产
即时国际
9小時前
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
14小時前
天文台凌晨3时45分取消黄色暴雨警告信号
社会
5小時前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
01:01
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
影视圈
14小時前
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
14小時前
更多文章
邓声兴 - 中芯目标价80元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　中芯国际（981）近期围绕产能扩张、技术突破与资本运作三大维度密集布局，包括收购中芯北方49%股权（对价约406亿元人民币，财务增厚每股收益约22%）、联合大基金三期向中芯南方增资77.78亿美元聚焦14nm及以下先进制程，以及成立芯三维发力3D IC先进封装。2025年全年营收93.27亿美元，创历史新高。从行业层面看，DeepSeek-V4实现百万Token上下文成本大幅下降，并明确押注华
2026-04-28 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水