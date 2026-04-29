邓声兴 - 天齐锂业目标价67.5元｜开工前落盘/头条名家本周心水

天齐锂业（9696）发布第一季度业绩，营收约51.28亿元人民币，按年飙升98.44%，归母净利润约18.76亿元，按年更录得近17倍的爆发式增长，达1699.12%，在去年同期低基数下，主要锂产品销售均价显著上行直接带动毛利修复，毛利率由44.3%扩阔至62.7%，价格端拉动效应明确。值得留意是，利润弹性并非单靠锂价，期内来自联营公司SQM的投资收益约4.28亿元，按年大增，加上财务费用由正转负至-1.51亿元，以及资产减值净转回约1.14亿元，多项因素共同放大盈利弹性，最终营业利润达37.36亿元。公司同时推进两条主线：泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目已于2026年1月产出首批产品，进入产能爬坡关键期；融资层面则完成以45.05港元配售6505万股新H股及发行26亿元人民币可转债，总股本扩大约4%。惟SQM与Codelco合作交易正式生效，天齐智利在当地诉讼终审败诉，公司表明将动态评估该长期股权投资的价值变动。



整体而言，首季业绩反映锂价周期反弹与财务工程叠加的成果，惟少数股东权益占比不低（约9.65亿元），归母口径与合并口径存在明显分流，加上可转债未来潜在转股稀释效应，投资者宜结合产能爬坡节奏及海外权益风险作综合判断。目标价67.5元，止蚀价50元。



笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。



香港股票分析师协会主席

邓声兴

