朱红 - 油煤股升 神华吼「22218」 | 窝轮热炒特区

中东战事持续，影响天然气供应，煤炭股受支持。以色列国防军首次打击伊朗的天然气设施，伊朗最大的天然气田遇袭起火，储存槽及部分炼制设施被击中受损。伊朗革命衞队其后攻击沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔三个邻国的石油设施作为报复，如看好神华（1088）可留意认购证「22218」，行使价60.93元，实际杠杆8倍，今年7月到期。如看好兖煤（1171）可留意认购证「26206」，行使价17.72元，实际杠杆4倍，今年11月到期。



虽然腾讯（700）整体业绩符合市场预期，纯利582.6亿元人民币，按年升13.5%，按季跌8%，管理层预期将大幅增加AI相关开支出的消息，令市场认为公司利润率在短期内承受压力。腾讯股价曾跌6%，低见515元附近。如看好腾讯，可留意腾讯认购证「27221」，行使价664.38元，实际杠杆8倍，今年9月到期。如看淡腾讯，可留意腾讯认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆6倍，今年10月到期。



小米（1810）发布小米大模型Xiaomi MiMo-V2-Pro，专为现实世界中高强度的Agent工作场景而打造，雷军在微博表示，此大模型在全球大模型综合智能排行榜Artificial Analysis上位列全球第八；按大模型品牌来排名，排在全球第五，超过xAI Grok。小米股价升至1个月新高37.18元，如看好小米，可留意小米认购证「24323」，行使价52.55元，实际杠杆5倍，今年11月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



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朱红