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邓力文 - 以太币短期难强势 | Exchange²

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邓力文
3小時前
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产经 专栏
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最近加币货币市场比现最稳的依然就是「大饼」比特币（BTC）。若以过去3个月作为时间轴，以太币（ETH）大约跑输BTC超过1成，强弱对比相当明显。能够在这段时间跑赢大盘升幅的，反而是我在专栏多次提到的去中心化衍生品平台Hyperliquid DEX 相关生态。为何ETH会相对疲弱？我认为核心仍然离不开交易量与杠杆需求。
　　据CoinDesk数据显示，2月中心化交易所总交易量按月下滑2.41%，降至5.61万亿美元，创下自2024年10月以来最低水平。与此同时，自2024年起，稳定币总市值从不足1300亿美元，飙升至超过3100亿美元，年化增长率约55%。供应暴增，但需求却未同比例扩张，这种资金堆积与交易动能不足的错位，正是目前市场的结构性矛盾。
比特币近期表现稳健

　　从DeFi借贷数据可以更清楚看到问题，近半年来，主流借贷协议的利率曲线持续下行。根据Blockworks数据，稳定币平均借贷收益率曾在2024年初冲高至接近12%，而目前已回落至约2至3%区间。Aave V3上USDC与USDT在以太坊主网的基准利率已跌破2%。即使CryptoQuant数据显示以太坊每日活跃地址创下新高，甚至超越2021年牛市高峰，但币价却未同步走强，ETH自去年8月高位4946美元回落逾50%。这打破了「链上活跃度=价格强势」的简单逻辑。活跃不等于资金净流入，更不等于杠杆需求回归。

　　同时最大市值的DEX Hyperliquid持续抢占衍生品市场份额，资金与交易活跃度明显向其集中，带动包括币安孵化的ASTER等项目，表现越来越强。资金正在重新定价交易基础设施而不是单纯押注公链叙事。当稳定币供给过剩、借贷收益下行、资金费率疲弱，ETH自然难以出现结构性强势。这一轮行情的逻辑更简单，要么持有BTC，要么少量配置具倍数弹性的强势生态项目。在流动性未明显回暖前，简单往往是最有效的策略。

邓力文

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