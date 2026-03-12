Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹商基 - 贸发局商贸大使计划培育新一代商贸人才 | 商贸先锋

商贸先锋
商贸先锋
尹商基
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

在瞬息万变的全球市场中，香港要保持竞争优势，除了依靠多元化的产业，更需要新一代具国际视野与创新思维的年轻人加入商界。我今日介绍的是香港贸发局举办的「商贸大使计划」（Trade Ambassador Programme，简称TAP），自2007年推出以来，至今已踏入第18年，累积超过20000名大专学生参与，成为不少本地青年探索商贸世界的重要起点。

　　今年的计划以「启发新一代创业精神」为主题，透过一系列多元化活动，加深学生对创业的认识，并激发他们的创业精神。活动设计紧贴市场脉搏，内容包括企业参观、与CEO交流、展览导赏及经济师分享会等，让学生走出课堂，接触真实商业环境。

　　在过往活动中，学生曾到访多间具规模的企业与机构，涵盖Web3领域的科技公司、人工智能技术公司，以及香港科技园等，亲身了解不同企业在创新科技领域中的实践与突破。CEO分享环节则邀请创业家或企业高管人员向学生分享宝贵的工作经验及行业见解，启发学生思考未来方向。

　　此外，TAP亦安排学生参与贸发局主办的重点展览及论坛，包括亚洲金融论坛、创业日、教育及职业博览、香港国际创科展及MarketingPulse等，协助学生掌握市场趋势，了解行业发展动向。计划亦设有由贸发局经济师主持的分享会，与学生讨论环球经贸趋势及分析行业数据，丰富学生的环球视野。

　　参与门槛方面也相对简单，学生只需在1年内参加3次活动，便可获得由贸发局颁发的证书，作为日后求职或申请实习的有力参考。上届TAP的参与人数已突破1200人，反映计划的吸引力。

　　贸发局亦积极与本地大学合作，在迎新日及就业博览会进行宣传，并透过社交媒体及电邮推广，扩大计划的覆盖面。TAP不仅是一个活动平台，更是一个连结校园与社会的桥梁，让学生在学术以外接触真实世界，建立人脉，探索职涯。

　　本年度的「商贸大使计划」已于8月展开招募，现正陆续展开各项活动。对于有志投身商界、渴望拓展人脉与视野的大专学生而言，这是一个值得留意的机会。或许，一次参与，便能为未来职涯开启新方向。

尹商基

最Hit
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
16小時前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
13小時前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
1小時前
美联社
伊朗局势｜特朗普称战事很快结束 伊朗宣布将攻击中东银行及金融机构｜持续更新
即时国际
2小時前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
20小時前
王炸姐直播时突然表示头痛不适。
00:35
隐疾夺命？︱山西网红直播卖衫猝死 临终镜头前求救「快点打120」︱有片
即时中国
12小時前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
1小時前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
2026-03-11 09:00 HKT
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
影视圈
16小時前
更多文章
第42届香港国际珠宝展将于3月4至8日在湾仔香港会议展览中心举行，世界黄金协会将联合十间内地领先的硬足金生产商，于首次设立的「硬足金展馆」展示崭新的黄金技术。
尹商基 - 内地黄金产业借港「出海」拓全球市场 | 商贸先锋
全球地缘政治风险升温，贸易政策不稳、加上通胀和利率走势的变化，令黄金成为避险的投资产品，需求亦因此持续上升。近日我与世界黄金协会中国区首席执行官王立新谈及内地的黄金产业，他指出，内地的黄金珠宝产业工艺成熟，凭借香港作为联通世界的领先地位，已经具备「出海」的先决条件，相信内地黄金企业要走向国际舞台，绝非难事。 　　王立新过去三十年在黄金行业工作，见证内地黄金市场的变革，他指出：「内地黄金业界在
2026-02-26 02:00 HKT
商贸先锋