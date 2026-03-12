尹商基 - 贸发局商贸大使计划培育新一代商贸人才 | 商贸先锋

在瞬息万变的全球市场中，香港要保持竞争优势，除了依靠多元化的产业，更需要新一代具国际视野与创新思维的年轻人加入商界。我今日介绍的是香港贸发局举办的「商贸大使计划」（Trade Ambassador Programme，简称TAP），自2007年推出以来，至今已踏入第18年，累积超过20000名大专学生参与，成为不少本地青年探索商贸世界的重要起点。



今年的计划以「启发新一代创业精神」为主题，透过一系列多元化活动，加深学生对创业的认识，并激发他们的创业精神。活动设计紧贴市场脉搏，内容包括企业参观、与CEO交流、展览导赏及经济师分享会等，让学生走出课堂，接触真实商业环境。



在过往活动中，学生曾到访多间具规模的企业与机构，涵盖Web3领域的科技公司、人工智能技术公司，以及香港科技园等，亲身了解不同企业在创新科技领域中的实践与突破。CEO分享环节则邀请创业家或企业高管人员向学生分享宝贵的工作经验及行业见解，启发学生思考未来方向。



此外，TAP亦安排学生参与贸发局主办的重点展览及论坛，包括亚洲金融论坛、创业日、教育及职业博览、香港国际创科展及MarketingPulse等，协助学生掌握市场趋势，了解行业发展动向。计划亦设有由贸发局经济师主持的分享会，与学生讨论环球经贸趋势及分析行业数据，丰富学生的环球视野。



参与门槛方面也相对简单，学生只需在1年内参加3次活动，便可获得由贸发局颁发的证书，作为日后求职或申请实习的有力参考。上届TAP的参与人数已突破1200人，反映计划的吸引力。



贸发局亦积极与本地大学合作，在迎新日及就业博览会进行宣传，并透过社交媒体及电邮推广，扩大计划的覆盖面。TAP不仅是一个活动平台，更是一个连结校园与社会的桥梁，让学生在学术以外接触真实世界，建立人脉，探索职涯。



本年度的「商贸大使计划」已于8月展开招募，现正陆续展开各项活动。对于有志投身商界、渴望拓展人脉与视野的大专学生而言，这是一个值得留意的机会。或许，一次参与，便能为未来职涯开启新方向。



尹商基