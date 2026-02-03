Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓声兴 - 美的集团上望90元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
邓声兴
1小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美的集团（300）近期参股香港梯美好公司，是其深化「楼宇科技」战略布局的重要一步，旨在完善从暖通、电梯到能源管理的建筑全周期解决方案。然而，市场对美的的长远价值重估，更在于其成功从家电巨头转型为全球化科技集团的清晰路径。公司正形成「智能家居」与「ToB科技业务」双轮驱动格局：一方面，家电业务透过COLMO及东芝双高端品牌稳固内销盈利，并加速海外OBM拓展；另一方面，以机械人与自动化、新能源工业技术、智能建筑科技为代表的B端业务正快速增长，前三季度收入合计超800亿元，按年增幅显著，成为新的增长引擎。其中，对全球机器人龙头库卡的成功整合与中国化运营尤为关键。加之公司财务稳健，现金流充裕且股东回报政策明确，其当前估值尚未充分反映B端科技业务的庞大潜力与协同价值，未来估值提升空间值得期待。目标价90元；止蚀价80元。笔者为证监会持牌人士，未持有上述股份。

香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
14小時前
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
10小時前
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
社会
9小時前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
2026-02-01 22:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
10小時前
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
10小時前
长者北上养老︱「广东院舍照顾服务计划」安老院再增2间！达1条件每月可获$5000资助任拣深圳/广州/东莞
长者北上养老︱「广东院舍照顾服务计划」安老院再增2间！达1条件每月可获$5000资助任拣深圳/广州/东莞
生活百科
9小時前
冷空气杀到，广东最低气温仅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空气杀到 广州最低气温仅5.6℃
即时中国
2026-02-01 15:25 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
10小時前
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
12小時前
更多文章
邓声兴 - 长飞光纤看100元 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　长飞光纤光缆（6869）近两周股价飙升创历史新高，交易活跃度远超行业平均水平，受益于全球AI算力基础设施需求爆发。机构预计公司2025至2027年净利润分别为9.2亿、16亿、21.9亿元，CAGR达37.8%，收入结构持续优化。目标价100元，止蚀价65元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。 香港股票分析师 协会主席 笔者为证监会持牌人 邓声兴
2026-02-02 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水