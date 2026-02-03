邓声兴 - 美的集团上望90元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

美的集团（300）近期参股香港梯美好公司，是其深化「楼宇科技」战略布局的重要一步，旨在完善从暖通、电梯到能源管理的建筑全周期解决方案。然而，市场对美的的长远价值重估，更在于其成功从家电巨头转型为全球化科技集团的清晰路径。公司正形成「智能家居」与「ToB科技业务」双轮驱动格局：一方面，家电业务透过COLMO及东芝双高端品牌稳固内销盈利，并加速海外OBM拓展；另一方面，以机械人与自动化、新能源工业技术、智能建筑科技为代表的B端业务正快速增长，前三季度收入合计超800亿元，按年增幅显著，成为新的增长引擎。其中，对全球机器人龙头库卡的成功整合与中国化运营尤为关键。加之公司财务稳健，现金流充裕且股东回报政策明确，其当前估值尚未充分反映B端科技业务的庞大潜力与协同价值，未来估值提升空间值得期待。目标价90元；止蚀价80元。笔者为证监会持牌人士，未持有上述股份。



香港股票分析师

协会主席

笔者为证监会持牌人

邓声兴