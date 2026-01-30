Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 快手可灵AI表现强劲 | 开工前落盘/头条名家本周心水

郭家耀
1小時前
　　快手（1024）早前公布可灵AI去年12月的当月收入突破2000万美元，对应年化收入运行率达2.4亿美元。目前可灵AI月活跃用户数已突破1200万，年初可灵AI App端付费用户规模较去年12月增长约350%，日均收入水平较12月日均提升约30%。去年12月以来，可灵先后发布全球首个大一统多模态视频模型可灵O1及具备「音画同出」能力的可灵2.6模型，并上线全新的动作控制等功能，产品保持高速反复运算。机构表示，预期可灵AI会有不错表现，而发布成绩仍高于预期，预示2026年的营收前景稳健。预料强劲表现可能得益于Kling Video 2.6的推出，该版本包含「动作控制」的新功能，在海外市场的AI生成视频内容中广受欢迎，机构预料可灵今年全年收入可超过2.5亿美元。快手在AI应用取得进展，并受市场欢迎，有助提升快手估值及股价表现。入巿价80元，目标价90元，止蚀价72元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀

