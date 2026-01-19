彭丽婷 - 低碳新帐本：企业利润与可持续未来 | 零碳筑迹

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷 - 低碳新帐本：企业利润与可持续未来

彭丽婷
4小時前
　　在经典商业叙事中，企业的首要目标是创造利润。然而，当全球气候变化警号响起，企业的资产负债表已经纳入了更宏大的维度：不仅对股东负责，更要对环境与社会承担责任。过去10年，中国提出「双碳」目标，构建「1+N」政策体系，勾勒出经济增长与碳排放脱钩的路径。对于碳排放主体─制造业而言，绿色转型已成为无可避免的必修课，亦关乎企业的未来生存。

　　对制造企业来说，这场转型既是责任，也是挑战。企业必须彻底告别高耗能、高排放的旧模式，将低碳理念深度融入产品设计、供应链管理及生产流程之中。这不仅是对国家政策的回应，更是构建未来竞争力的核心。但现实挑战不容小觑：绿色技术升级需要巨额投入，低碳供应链有机会推高短期成本，寻找稳定绿色能源同样困难。利润与环保的短期拉锯，成为不少企业的烦恼。

　　在这种格局下，香港的角色越见重要。作为国际金融中心，香港不止是旁观者，更应主动成为推动企业绿色转型的「方案集成商」与「价值转换器」。香港可凭借成熟的金融体系，创设及吸引多元绿色金融产品，例如绿色债券、ESG投资基金等，将国际资本精准引导致内地制造业的低碳转型专案，缓解企业资金压力。同时，香港具备连接内地与国际市场的优势，有能力协助企业将减排成果转化为资产，并推动建立与国际接轨且适合本地发展的绿色标准与认证体系，降低企业进入全球绿色供应链的门槛与成本。

　　近年来，香港逐步发挥作为绿色科技与人才「催化平台」的作用。如元朗「零碳智能空间」及其背后的「零碳智能联盟」等产业平台，正是将智慧能源管理、低碳建材等前沿技术，从概念落实为可验证、可复制的集成系统，为企业提供真实样板，大大降低试错成本与认知门槛，加速创新技术的产业化应用。

　　最终，企业与地球的可持续发展已成同一命题。香港的机遇，在于发挥自身金融和国际化优势，将国家碳中和承诺转化为企业可见、可算的发展路径。这不仅是对国家战略的回应，更是香港强化自身价值、引领未来的重要角色。当金融力量投向地球修复，利润帐簿上，将记录下最长远的价值。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷

