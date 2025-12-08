大行晨报 - 标指逼近历史高位 | 大行晨报

上周五，美国消费信心回升，加上经济稳健及憧憬联储局下周减息，道指上周五曾升282点，收市仍涨104点，标指一度抽高0.56%至6895点，距离历史高位仅低0.35%，收市扬0.19%，为连涨第4日；纳指弹0.31%。



美国财政部资料显示，美国未偿还国债规模首破30万亿美元，11月国库票据和债券的总额按月升约0.7%，达到30.2万亿美元，较2018年增加逾一倍。



下任联储局主席大热门的白宫国家经济委员会主任哈塞表示，联储局应该会减息0.25厘，原因是最近联储局理事和地区联储总裁的言论显示，他们倾向减息，他亦希望利率长远而言大幅下降。



美国9月个人消费支出（PCE）物价指数按月升0.3%，按年涨2.8%，同样符合预期。密歇根大学美国消费者信心5个月来首次上升，12月消费者信心指数初值升至53.3，高于11月的51，亦高于预期。



美联储的通胀目标为2%。这一数据将支持美联储维持利率不变，但显示出劳动力市场降温的就业数据和美联储官员的鸽派言论，暗示减息的可能性最大。



伦敦期铜再刷新纪录



CME美联储监查工具（FedWatc）显示，12月10美联储减息0.25%至3.5至3.75厘的机会达86.2%。美汇指数上周五收市，于98.98水平整固，趋势往下，上方阻力99.25、99.80、100.40。



欧罗兑美元在1.1650稳定，形成了一个狭窄的整固区间，在1.1700左右上落。若欧罗重新测试1.1800的水平，将能挑战年初至今高点1.1918。若收市低于1.1650，将下探50日简单移动平均线（SMA）1.1609水平。一旦跌穿，接下来是20日SMA在1.1589支持，然后是1.1500的心理关口。



EPFR Global资料显示，截至12月3日为止一周，全球股票基金吸资83亿美元，当中美股连续12周录得资金流入，达7亿美元，但科技基金赎回11亿美元，为6月以来最多。黄金基金及加密货币基金分别吸资22亿及9亿美元。



上周五， 现货金价一度弹1.19%，每盎司高见4259.18美元，收市转跌0.25%报4198.25。现货银价创历史新高，曾升3.88%高见59.3335美元，收报58.3175仍涨2.1%。伦敦期铜再刷新纪录，最多涨2.2%至每吨11705美元，收报11641.5仍弹1.73%。



现货金在每盎司$4200至$4250区间盘整，等待美联储的会议结果，若金价突破$4250美元上方，将挑战$4300及历史高点$4381。相反，若跌破$4200，将下探支持20日简单移动平均线（SMA）$4124，随后是$4100，以及50日SMA在$4059。



独立外汇分析员

徐惠芳

大行晨报