郭家耀 - 银娱前景展望乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀
2025-11-21 02:00 HKT
产经 专栏
　　银河娱乐（027）第3季净收益122亿元，上升14%，经调整EBITDA为33.41亿元，上升13.6%。季内博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约1400万元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为33.27亿元，上升7.1%。集团第3季的博彩收益总额为122亿元，上升21%；中场博彩收益总额为95亿元，上升13%；贵宾厅博彩收益总额为20亿元，上升86%；角子机博彩收益总额为7.38亿元，上升11%。季内，「澳门银河」的经调整EBITDA为31亿元，上升20%。

　　澳门星际酒店的经调整EBITDA为3.69亿元，下跌7%。9月底，集团现金及流动投资为368亿元，净现金为348亿元。

　　集团继续推进路氹第四期的装修工程，包括多个高端酒店品牌进驻，另外亦拥有约5000个座位的剧院、丰富的餐饮、零售、非博彩设施、绿化园林、水上玩乐园区及娱乐场，目标于2027年竣工。公司拥有稳健的资产负债表和营运现金流，并透过股息回馈股东，前景展望乐观。入巿价40元，目标价48元，止蚀价36元。

　　笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。

港湾家族办公室
业务发展总监
笔者为证监会持牌人
郭家耀

郭家耀 - 哔哩哔哩展望向好 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　哔哩哔哩（9626）得益于经营效率的提升和成本的有效管控，第三季经调整纯利上升2.33倍至7.87亿元，各项核心用户指标均创历史新高。公司业绩表现符合预期，未来盈利能力有望进一步提升，股价后市展望向好。入巿价180元，目标价230元，止蚀价160元。笔者为证监会持牌人士，没持有上述股份。 港湾家族办公室 业务发展总监 笔者为证监会持牌人 郭家耀
2025-11-24 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水
郭家耀 - 腾讯目标上望700元｜开工前落盘/头条名家本周心水
　　腾讯（700）第三季经调整溢利705.5亿元（人民币，下同），按年上升17.9%，期内收入1928亿元，按年上升15.3%，其中，增值服务业务收入959亿元，增长16%。本土市场游戏收入428亿元，增长15%，国际市场游戏收入208亿元，按年增长43%。社交网络收入增长5%至323亿元，得益于视频号直播服务收入、音乐付费会员收入及小游戏平台服务费的增长。营销服务业务收入增长21%至362亿元，
2025-11-20 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水