郭家耀 - 银娱前景展望乐观 | 开工前落盘/头条名家本周心水

银河娱乐（027）第3季净收益122亿元，上升14%，经调整EBITDA为33.41亿元，上升13.6%。季内博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约1400万元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为33.27亿元，上升7.1%。集团第3季的博彩收益总额为122亿元，上升21%；中场博彩收益总额为95亿元，上升13%；贵宾厅博彩收益总额为20亿元，上升86%；角子机博彩收益总额为7.38亿元，上升11%。季内，「澳门银河」的经调整EBITDA为31亿元，上升20%。



澳门星际酒店的经调整EBITDA为3.69亿元，下跌7%。9月底，集团现金及流动投资为368亿元，净现金为348亿元。



集团继续推进路氹第四期的装修工程，包括多个高端酒店品牌进驻，另外亦拥有约5000个座位的剧院、丰富的餐饮、零售、非博彩设施、绿化园林、水上玩乐园区及娱乐场，目标于2027年竣工。公司拥有稳健的资产负债表和营运现金流，并透过股息回馈股东，前景展望乐观。入巿价40元，目标价48元，止蚀价36元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀