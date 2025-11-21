朱红 - 小米续跌 留意「22168」 | 窝轮热炒特区

小米汽车第50万辆整车出厂，小米CEO雷军指这标志着小米汽车包括研发、制造、销售、交付和服务的完整体系能力得到充分验证，也标志着小米汽车得到消费者的广泛认可。小米（1810）股价持续下跌，曾低见37.3元，再创7个多月新低。如看好小米，可留意小米认购证「15304」，行使价64.88元，实际杠杆6倍，明年6月到期。如看淡小米，可留意小米认沽证「22168」，行使价32.18元，实际杠杆4倍，明年6月到期。



据报美国总统特朗普或推迟对进口晶片开征关税的计划，以避免中美贸易战升级。晶片股个别发展，中芯国际（981）表现靠稳，在73元附近窄幅整固。如看好中芯，可留意中芯认购证「13923」，行使价88.05元，实际杠杆4倍，明年6月到期。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「21097」，行使价68.88元，实际杠杆3倍，明年5月到期。



美国联储局上月议息会议纪录显示，决策官员对于未来利率路径存在显著分歧，多位官员对12月减息表达态审慎，市场对局方下月减息四分一厘预期进一步下降至约33%。恒指表现反复，仍受制于两万六关口，在25800点附近好淡争持。如看好恒指可留意认购证「21318」，行使价28743点，实际杠杆15倍，明年3月到期；或可留意恒指牛证「65019」，收回价25218点，实际杠杆35倍，28年8月到期。如看淡恒指，可留意恒指认沽证「20721」，行使价23880点，实际杠杆10倍，明年3月到期；或可留意恒指熊证「54994」，收回价26360点，实际杠杆40倍，28年4月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红