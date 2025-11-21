闻风至 - 金山云见底在望值博 | 鲜股落镬

美股周三继续上落，纳指尤其波动，惟三大指数最终全数靠稳报收，港股周四终于止跌。恒生指数高低位分别为26046及25692，两万六关上阻力仍然明显。最终收报25835，微升4点。全日成交金额1451.4亿元。



万众期待的辉达（NVDA）季绩终于出炉，从盘后抽升5%来看，市场对这份业绩是相当满意的，美股的危险期或可暂告一段落。市场情绪回暖，AI相关概念股应可先弹为敬，小米系云概念股金山云（3896）更是有业绩加持，短线值博率高企。



首先必须要解读下辉达CEO、AI教父黄仁勋的看法，对于市场认为的AI泡沫，黄仁勋认为，辉达所看到的与市场谈论的AI泡沫「截然不同」。黄仁勋指出，传统软件运算转型、编码助理新软件发明、AI虚实整合大跃进的三大因素，将在未来几年为基础设施的成长做出贡献。



从这些观点可以看到，云服务设施将会是重要的基础设备，支撑AI技术的广泛应用与商业化进程。尤其在AI模型训练与推理日益依赖高效能运算资源的背景下，云端架构不仅是算力的承载平台，更是软件创新与数据整合的核心枢纽。



盈利能力见改善



金山云是小米系及金山系云概念股，背靠两大科技集团的资源与生态优势，其云业务具备独特的垂直整合潜力。在AI基建需求爆发的背景下，金山云不仅受惠于云端算力的扩张，更能透过小米的智能硬件与金山软件的办公产品，构建端到端的AI应用场景。



截至9月底止第3季，金山云季度收入按年升31.4%；经调整毛利按年升27.6%；经调整EBITDA利润率为33.4%，按年增长23.6个百分点。季绩反映集团盈利能力改善，期内经调整净利润首度实现盈利，达2870万元人民币。



今份业绩令市场开始对金山云的预期改善，特别是在盈利能力与现金流表现方面，投资大行正重审金山云的估值水平与成长潜力，虽然高盛最新给出的目标价仅上调近2%，至13.8美元，尽管挑战仍在，但此季业绩已为金山云重启上升浪的重要转捩点，在市场预期逐步修复下，金山云短线见底在望。



闻风至