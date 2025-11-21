Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 欧罗拾级下行｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2025-11-21 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国劳工统计局表示，因政府停摆阻碍了家庭调查数据的收集，该局将不再公布10月非农就业报告，而是将其与11月的报告合并；这意味10月失业率将永远无从得知。根据美国劳工统计局周三公布修订后的发布时间表，美国联储局在下月会议前，将无法获得10月或11月的就业数据。目前尚未公布最新通胀数据的发布时间表。而在周四美国公布9月份非农就业数据。

美联储减息预期弱化

　　周三美元兑大多数主要货币上升，此前美联储10月会议纪录显示，几位与会委员认为12月降息可能是合适的，而许多与会委员已排除了12月降息的可能。根据CME FedWatch tool，联邦基金利率期货交易预示12月10日会议降息25个基点的可能性约为30%，低于前一日的约42%。

　　美元兑瑞郎上周延续之前跌势，到周五一度跌至一个月低低0.7876，因投资者买入避险瑞郎；但随着周五晚避险情绪有所缓和，美元兑瑞郎转跌为升，延续至本周仍见继续走高。技术图表所见，RSI及随机指数均自超卖区域回升，可望汇价正有触底反弹的倾向；亦可留意之前的两个底部，9月16日的低位0.7827，10月17日低位0.7870，暂见汇价目前尚可勉力守在其上。阻力位预估在0.8070及0.8130，较大阻力料为0.82。由于近月美元兑瑞郎大致处于区间横盘，向上波幅曾多番受限于0.81附近水准，很大机会今趟仍会在此区遭遇较大阻挠。反观下方支持，除了0.7870，进一步则会关注0.78水准，随后预估支撑为0.7760水平。

　　欧盟统计局周三公布的欧罗区通胀数据符合分析师预期，市场预计欧洲央行降息的可能性仍然很低。交易员们预计到在明年9月之前，降息25个基点的机率约为30%。自欧洲央行在6月进行上一次降息以来，延长暂停降息时间的理由更加充分，目前通胀率持续维持在2%的目标附近，经济增长稳定，失业率处于历史低位。

　　欧罗兑美元继续拾级下跌，周三低见至1.1517，由7月底在1.14附近，升至9月17日的1.1919，之后呈反复回落到目前1.15附近位置，技术图表见至RSI及随机指数仍为走低，短线欧罗仍见承压，较近支持先看1.1460，甚或有机会再次回访1.14支撑，需慎防若为下破，将见欧罗延展较显著的下调压力。其后较大支持位看至1.1310及1.12。阻力位回看25天平均线1.1580及1.1660，下一级料为1.1720及1.1800。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
大行晨报 - 金价后市仍看俏｜大行晨报
　　美国联储局最新公布的会议纪要显示，货币政策委员会（FOMC）官员在10月议息会议上，对减息问题仍存在较大分歧，多位与会官员认为12月应保持利率不变。彭博利率期货显示，交易员预计12月再减息概率不足3成。另外，美国劳工统计局宣布，将取消发布10月份就业数据，但将会在12月16日公布11月非农就业报告，并一并纳入10月数据，市场揣测联储局12月议息会议有大机会保持利率不变，因为美联储无法获得完整数
2025-11-21 02:00 HKT
大行晨报
大行晨报 - 澳元有望再上试年内高位｜大行晨报
　　美国ADP报告显示美国10月就业情况不佳，数据显示截至11月1日的四周间，美国企业平均每周裁员2500人。联储局官员称，劳动力市场真实情况可能比经济数据显示的更弱。美汇指数窄幅上落，外汇市场交投较为淡静。 　　澳洲央行在11月议息会议上决定将现金利率维持在3.6厘不变，连续两次会议按兵不动，结果符合市场预期。今年以来，澳洲央行一共减息3次。澳央行表示国内通胀已由高峰期时显著回落，不过数据
2025-11-20 02:00 HKT
大行晨报