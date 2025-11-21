大行晨报 - 欧罗拾级下行｜大行晨报

美国劳工统计局表示，因政府停摆阻碍了家庭调查数据的收集，该局将不再公布10月非农就业报告，而是将其与11月的报告合并；这意味10月失业率将永远无从得知。根据美国劳工统计局周三公布修订后的发布时间表，美国联储局在下月会议前，将无法获得10月或11月的就业数据。目前尚未公布最新通胀数据的发布时间表。而在周四美国公布9月份非农就业数据。



美联储减息预期弱化



周三美元兑大多数主要货币上升，此前美联储10月会议纪录显示，几位与会委员认为12月降息可能是合适的，而许多与会委员已排除了12月降息的可能。根据CME FedWatch tool，联邦基金利率期货交易预示12月10日会议降息25个基点的可能性约为30%，低于前一日的约42%。



美元兑瑞郎上周延续之前跌势，到周五一度跌至一个月低低0.7876，因投资者买入避险瑞郎；但随着周五晚避险情绪有所缓和，美元兑瑞郎转跌为升，延续至本周仍见继续走高。技术图表所见，RSI及随机指数均自超卖区域回升，可望汇价正有触底反弹的倾向；亦可留意之前的两个底部，9月16日的低位0.7827，10月17日低位0.7870，暂见汇价目前尚可勉力守在其上。阻力位预估在0.8070及0.8130，较大阻力料为0.82。由于近月美元兑瑞郎大致处于区间横盘，向上波幅曾多番受限于0.81附近水准，很大机会今趟仍会在此区遭遇较大阻挠。反观下方支持，除了0.7870，进一步则会关注0.78水准，随后预估支撑为0.7760水平。



欧盟统计局周三公布的欧罗区通胀数据符合分析师预期，市场预计欧洲央行降息的可能性仍然很低。交易员们预计到在明年9月之前，降息25个基点的机率约为30%。自欧洲央行在6月进行上一次降息以来，延长暂停降息时间的理由更加充分，目前通胀率持续维持在2%的目标附近，经济增长稳定，失业率处于历史低位。



欧罗兑美元继续拾级下跌，周三低见至1.1517，由7月底在1.14附近，升至9月17日的1.1919，之后呈反复回落到目前1.15附近位置，技术图表见至RSI及随机指数仍为走低，短线欧罗仍见承压，较近支持先看1.1460，甚或有机会再次回访1.14支撑，需慎防若为下破，将见欧罗延展较显著的下调压力。其后较大支持位看至1.1310及1.12。阻力位回看25天平均线1.1580及1.1660，下一级料为1.1720及1.1800。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报