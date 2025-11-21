大行晨报 - 金价后市仍看俏｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-21
　　美国联储局最新公布的会议纪要显示，货币政策委员会（FOMC）官员在10月议息会议上，对减息问题仍存在较大分歧，多位与会官员认为12月应保持利率不变。彭博利率期货显示，交易员预计12月再减息概率不足3成。另外，美国劳工统计局宣布，将取消发布10月份就业数据，但将会在12月16日公布11月非农就业报告，并一并纳入10月数据，市场揣测联储局12月议息会议有大机会保持利率不变，因为美联储无法获得完整数据来支持减息，加上美联储官员鹰派言论，支持美元反弹，本周三盘中回升至100水平以上，执笔之时正于100.2水平上落。

　　虽然美汇指数周三出现反弹，黄金价格却受中日关系紧张，推高避险情绪，对现货金价构成支持。另外，中国黄金协会公布，今年首3季，内地黄金产量按年增长3.6%，内地人民银行首3季增持黄金23.95吨，截至9月底，黄金储备为2303.52吨。据世界黄金协会数据显示，全球实物黄金ETF连续3个月实现流入，8月流入约55亿美元，年初以来净流入约470亿美元，创2020年以来最高。展望金价中长线走势，我们仍然维持对金价看好，环球地缘冲突加剧，经济不确定性仍存在，进一步凸显黄金避险保值的能力。

　　现货金价10月中下旬以来迎来一轮回调，之后于11月小幅回调后在每盎司4000美元水平见支持。执笔之时，现货金价正于每盎司4063美元水平争持。我们认为，短线来看，若金价能成功稳守50天线约每盎司3972美元，金价则有望迎来新一轮反弹。展望2026年，我们认为金价不排除有望上试每盎司4950美元。

光大证券国际产品开发及零售研究部

