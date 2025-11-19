Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ariana 新加坡遭突袭网红被判监9日

Alex聊AI
Alex聊AI
张家辉
2025-11-19 03:00 HKT
产经 专栏
　　美国巨肺天后Ariana Grande主演的歌舞片《魔法坏女巫：第二章》上周于新加坡举行首映礼，期间她遭到一名澳洲网红Johnson Wen跨过围栏突袭，男子前日被新加坡法院判监禁9日；Ariana未对事件作回应。
天后Ariana Grande、Cynthia Erivo主演的歌舞片《魔法坏女巫：第二章》上周四于新加坡圣陶沙举行首映礼，期间一名26岁澳洲网红Johnson Wen跨过围栏突袭Ariana，并搭住她的膊头，吓到她花容失色，幸得拍档Cynthia出手推开该狂迷。该网红之后拍片指自己虽被捕，但获释，前日新加坡法院起诉Johnson「公共滋扰罪」，他认罪，最终被判入狱9日。
根据新加坡法例，「公共滋扰罪」最高刑罚是监禁3个月或罚款2,000新加坡元（约12,000港元），亦有可能又判刑又罚款。法庭资料显示Johnson在首映礼翌日被捕，他两度试图闯入首映礼，他突袭Ariana后，遭多名保安推回到栏杆后，之后他再试图闯入，最终被保安压在地上。检控官指他为曝光率及人气，曾多次犯案，形容他是「连环入侵者」，并且「明显缺乏悔意」，检控官要求将Johnson监禁7日，最后他被判入狱9日。Johnson过去曾上台滋扰美国天后Katy Perry及加拿大天王The Weeknd的巡唱，澳洲媒体指他已被多个场馆禁入场，以及被罚巨款。
再现身首映未作回应
此外，Cynthia Erivo上周六与Ariana出席《魔法坏女巫2》洛杉矶首映时，爆粗回应Ariana受袭一事：「我们在生活中经历了一些事情，我们的日常工作如是。就如上星期那件事，我们真的不能不面对一些棘手的问题，但此举让我们真正成长为人、朋友、姊妹、艺术家和女演员。」《魔》片周日于纽约举行首映礼，Ariana、Cynthia、杨紫琼、谢夫高拔林（Jeff Goldblum）等亮相，导演朱浩伟更一家七口撑场，Ariana在红地毯见摄记群情汹涌，即叫他们冷静，之后她未有受访。

