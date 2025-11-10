李若凡 - 欧罗兑美元下试重要关口 | 汇市焦点

欧罗兑美元汇率从9月的高点1.1919下跌约3.8%至1.1469，主要原因是美元全面走强。



从基本面来看，欧罗区经济的韧性以及欧洲央行的中性甚至略微鹰派立场并未发生太大变化。10月份，受德国服务业PMI（达到54.5）和制造业PMI（达到49.6）优于预期之表现的推动，欧罗区制造业PMI和服务业PMI也分别超出预期，达到50.0和52.6。同月，德国IFO预期值也超出预期，达91.6。第三季度，欧罗区GDP增长率高于预期，较去年同期增长1.3%。此外，欧罗区最新的CPI按年上升2.1%，核心CPI按年上升2.4%（高于预期）。



市场降低对储局减息预期



由于欧罗区经济维持韧性，通胀率持续高于欧洲央行的目标，欧洲央行在10月30日的会议上第三次维持利率不变。欧洲央行行长拉加德表示，「从货币政策的角度来看，我们目前处境良好。」市场普遍认为，欧洲央行在2026年9月之前降息的可能性不足50%。



然而，由于美国持续停摆导致官方数据一直延迟公布，目前尚无证据显示欧盟与美国经济增长差距扩大。因此，市场关注的焦点日益转向货币政策分歧。



10月底FOMC会议上，美联储主席鲍威尔表示12月降息并非板上钉钉后，包括古尔斯比、罗根、施密德和哈马克在内的其他几位美联储官员也对高通胀表示担忧，并对美联储12月是否降息仍持观望态度。因此，市场降低了对美联储减息的预期，12月减息的可能性降至70%左右。这降低了市场对美联储与欧洲央行货币政策分歧缩小的预期，因此对欧罗不利。



除此之外，美股急跌引发的避险情绪，支持美元，从而利淡欧罗。



股市避险情绪支持美元



展望未来，如果基本面出现更明确的逆转（更多证据显示美国通胀率高企、经济增长稳定，以及美联储采取谨慎的减息路径），则可能有助于美元指数维持在100.00/50上方，并向102.00迈进。作为美元指数的关键组成货币，以及市场过去一段时间（尤其是上半年）表达看跌美元观点的首选货币，欧罗将容易受到美元空仓进一步平仓的拖累。



短期而言，欧罗兑美元的阻力位可能已下移至1.1668附近的50日均线。如果1.1500附近的强劲支撑位被有效突破，下一个值得关注的水平将是8月1日的低点1.1392，甚至200日均线的1.1346。



相反，如果美元指数未能站稳在100以上（例如因为美国就业数据疲弱而导致美联储降息预期重新升温，或者市场担忧美国最高法院裁定特朗普的财政政策不合法而导致政府需要归还关税收入），那么欧罗兑美元也可能继续在1.1500左右找到支持。



星展香港环球市场策略师

李若凡