轮商精选 - 镑汇靠稳 敲英港「10068」 | 窝轮热炒特区

英伦银行上周四于议息会议决定维持利率于4%不变，或反映委员会对通胀和经济前景持审慎态度。近期英国通胀数据持续低于预期，9月CPI维持3.8%，10月商店物价指数降至1%，食品通胀按年升幅由4.2%降至3.7%，按月更录得近5年最大单月跌幅。这些数据显示物价压力逐步纾缓，市场对短期减息预期升温。



彭博经济研究指，英伦银行内部对政策前景或仍有分歧，部分委员认为现时利率已接近中性水平，通胀虽回落但仍高于目标，需更多数据确认才会考虑减息。市场将密切关注11月26日财政预算案及即将公布的CPI、GDP等数据。整体而言，英镑短线走势将继续受制于通胀、就业数据及政策预期。



议息结果公布后，英镑兑港元上周四当日曾重上10.2水平。如看好英镑兑港元走势可参考英港认购证「10068」，行使价11.1，实际杠杆约20.7倍，26年4月到期。如继续看淡英镑兑港元走势可注意英港认沽证「10067」，行使价9.8，实际杠杆约14.7倍，26年4月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。



轮商精选