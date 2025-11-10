伍一山 - 港股料进入横行上落市 | 有钱图

大市上周五跟随外围下跌，恒指低开135点至26350，早段反弹至全日高位26371，下挫114点，惟跌幅很快扩大，最终收报26241，跌244点，日线图呈短阴烛，全日成交金额减至2096亿元。



以周线图分析，恒指上周低位25496，高位26490，一周累升335点，呈上下影线较长的阳烛，反映好淡争持激烈。周线技术指标表现参差，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数则于中轴发出买入讯号，9周RSI回升至57.62。保历加通道收窄，中轴即20周线（25453）上周发挥很好的支持。



恒指5月确认升越大型双底颈线22700，并沿着平行上升通道推进，10月初升抵通道顶27381受阻转跌，但跌至20周线见支持，上周反弹，10周线（26146）失而复得，好淡未分胜负。由于日线和周线的保历加通道都在收窄中，预期港股正处于横行上落市，在25100至27400点之间作区间波动。



中国燃气升破下降通道



国企指数上周五下跌88点报9267，一周累升98点，周线呈上下影线较长的短阳烛，技术指标表现不一，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数刚重现买入讯号，9周RSI升至54.26。国指估计亦进入横行市，短期约在9000至9800点之间上落。



中国燃气（384）逆市升3.5%报8.54元，随着气温逐渐向下，北京即将进入新一轮采暖季，去年内地燃气消费量按年增长甚微，主要因为去年冬季偏暖，预计今年的情况会改善。走势上，其股价去年12月初跌至5.97元超卖，阴阳烛以「锤头」见底，今年7月下旬升至8.6元超买，翌日以「身怀六甲」展开调整，形成下降通道，上周五以大阳烛升破通道顶，MACD双牛，牛差扩大利好，现价买入，目标价9.5元，跌破8.2元止蚀。



伍一山