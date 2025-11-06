尹商基 - 本地酒商组团参展拓烈酒商机 | 商贸先锋

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹商基
2025-11-06 02:00 HKT
近年市场对酒类饮品的需求趋向多元化，除了传统的葡萄酒，烈酒、低酒精类饮品或鸡尾酒等需求也有所增加。我早前与香港制造手工汽水商「阁楼酿造」见面，该公司在今年8月参加由香港贸发局举办的美食博览，自组「阁楼酒场」，联同六大香港品牌即席调配创意鸡尾酒，成功提升各品牌的知名度；其中3间酒厂更参加同样由贸发局举办、今天起一连三天（11月6日至8日）在会展举行的香港国际美酒展（美酒展），进一步开拓烈酒商机。

　　美食博览的「阁楼酒场」除了「阁楼酿造」，还有香港首个本地酿制威士忌的烈酒品牌「九龙酿酒」、毡酒品牌「无名氏」及「致月」、以西方调酒技术混合中式草本的利口酒品牌「五味杂陈」，以及华荼馆和大安茶冰厅。「阁楼酿造」业务总监吴嘉俊表示：「我们集合了7间本地品牌首次在美食博览的尊贵美食区展出，推广各种香港本土制造的饮品和酒类产品。此次合作有很好的协同效应，成功提升品牌的知名度，并吸引许多消费者的关注。而我们推出的麻辣姜汽水、汤力水和汽水酒也很受欢迎。」

　　近年市场对酒精饮品的要求不止于品质，近日在美酒展记者会上，葡萄酒大师Debra Meiburg便表示，年轻一辈追求新款酒精饮料，酒业也出现一种创新潮流，乐见香港烈酒生产商利用亚洲的草本及味道去生产烈酒。

「本地姜」品牌迅速回应市场口味

  事实上，一众「本地姜」品牌，凭借灵活性，迅速回应市场口味变化，巧妙融合传统酿酒技艺与港式风味。例如「九龙酿酒」出品的九龙单一麦芽威士忌，便主打创新与可持续发展，采用专利加速陈化技术，仅需不足两个月的时间，酒体风味便可媲美12年陈酿。该参展商连同「无名氏」及「致月」在美食博览后，今天再次现身参加美酒展。

　　美酒展云集来自23个国家和地区，共超过620间参展商，带来逾40个产地的特色美酒；展会新增「环球烈酒专区」，搜罗来自14个国家及地区的烈酒，最后一天更为公众日（11月8日），指定展区Wine Fiesta将开放予18岁或以上的持票公众人士，各位业界朋友及爱酒人士不容错过。

