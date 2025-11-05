轮商精选 - 澳元偏软 留意澳港「10792」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-05 02:00 HKT
　　澳洲央行周二如市场预期维持利率于3.6%不变，未来是否减息将视乎更多就业及通胀数据。根据报道，澳洲央行认为澳洲劳动市场现时依然紧张，失业率上升至4.4%，但预料就业市场将于2026年维持稳定。央行指出，近期通胀压力持续「黏性」，核心通胀率预计将维持在目标区间上方至2026年中，并预期2026年底前核心通胀才会回落至2.7%，未来将密切关注数据变化。

　　议息结果公布后，澳元兑港元周二曾一度跌穿5.07水平，如投资者预期澳元兑港元继续升值可参考澳港认购证「10792」，行使价5.3，实际杠杆约17.4倍，26年3月到期。如看淡澳元兑港元走势可注意澳港认沽证「10791」，行使价4.88，实际杠杆约14.5倍，26年3月到期。

　　近期英镑走势主要受英国通胀数据、劳动市场状况及英伦银行政策预期影响。市场焦点现时集中于英伦银行即将于周四（6日）举行的议息会议，以及11月底公布的财政预算案。英镑兑美元近日于1.31水平上落，如认为英镑兑美元将转强可注意英美认购证「10789」，行使价1.45，实际杠杆约27.3倍，26年3月到期。如继续看淡英镑兑美元走势可留意英美认沽证「10784」，行使价1.26，实际杠杆约18.5倍，26年3月到期。

　　摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部份或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。

