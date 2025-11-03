轮商精选 - 友邦绩后向好 敲「21304」 | 窝轮热炒特区

友邦集团（1299）2025年第三季新业务价值（NBV）录得14.8亿美元，按年增长27%，高于市场预期。这增长主要由产品结构优化带动，第3季产品边际（NBV/APE）为58.2%，略高于市场预期，反映高利润率产品销售占比提升。



展望未来，友邦管理层表示，将继续推动中国市场地理扩张，并积极发展印度及东盟市场，相关举措预期有助进一步提升新业务价值及市场份额。值得留意是，2026年总股东回报（TSR）指引暂未有进一步更新，市场或会关注未来资本回报政策的明朗度。



轮证资金流方面，友邦好仓上周四录得约108万港元净流入，淡仓则录得少于10万港元净流入。业绩公布后，友邦股价曾升逾4%，高见76.8元水平，创逾一个月高位，上周五收报75.45元。如看好友邦正股后市可参考认购证「21304」，行使价100.04元，实际杠杆约11倍，26年2月到期；如看淡其后市可留意友邦认沽证「18828」，行使价66.99元，实际杠杆约3.7倍，26年12月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



