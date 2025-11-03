伍一山 - 恒指月线乌云盖顶利淡 | 有钱图

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指月线乌云盖顶利淡

伍一山
2025-11-03 02:00 HKT
产经 专栏
港股于10月最后一个交易日显著下跌，恒指上周五最终以全日低位25906点收市，跌376点，全日成交额减至2576亿元。

　　10月份恒指累跌948点，月线图5连升后中止升势，值得留意是，月线图阴阳烛出现「乌云盖顶」利淡讯号，提防出现时间较长跌幅较大的中期调整。以周线图分析，恒指上周以大阴烛下挫253点，10周线（26030）得而复失。周线技术指标偏弱，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数维持沽货讯号，9周RSI跌至54.64仍守中轴。保历加通道开始收窄，中轴即20周线（25318）是短期重要支持。

　　恒指5月确认升越大型双底颈线22700，并沿着平行上升通道推进，10月初升抵通道顶27381受阻，阴阳烛以「倾盆大雨」见顶，其后跌破上升通道底和10周线（26030），但于20周线暂获支持，上周初段一度收复10周线和重返上升通道之内，可惜一周收市以大阴烛跌回其下，后抽反弹可能结束。日线图10、20和50天线再度失守，100天线（25300）料会再受考验。

中国中免升破下降通道

　　国企指数上周五跌178点，收报9168点，一周累跌195点，10月份累跌386点，周线图阴阳烛「穿头破脚」，月线图「乌云盖顶」，提防进入中期调整，100天线（9067）支持料再受考验。

　　中国中免（1880）上周五逆市升5.78%，收报66.8元，财政部发布通知，由本月1日起完善免税店政策以支持提振消费，包括进一步扩大免税品店经营品类等。走势上，其股价4月上旬跌至43.16元，翌日以「身怀六甲」见底，8月升至68.45元，MACD出现顶背驰，其后调整形成下降通道，上周五以大阳烛升破通道顶，MACD双牛，牛差扩大利好，现价买入，目标价82元，跌破62.8元止蚀。

伍一山

