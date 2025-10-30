尹商基 - 港眼镜代理商推运动太阳眼镜迎「全国运动会」热潮 | 商贸先锋

香港是全球第三大眼镜及眼镜框架出口地，今年首8个月，香港的相关眼镜产品出口总值达137亿港元。我今天介绍的香港眼镜代理商，参与香港贸发局「香港国际眼镜展」（眼镜展）超过20年，并因应「全国运动会」带来新一浪的运动热潮，于今届眼镜展展出多款运动太阳眼镜。随在展览上累积的中国内地客户增加，公司计划在明年拓展大湾区市场。



护视有限公司（Opticon Ltd）于1980年代成立，过去多年来一直专门代理世界各地的眼镜及太阳眼镜，以设计概念、时尚风格，以及贵重奢华三大不同风格的眼镜产品迎合环球客户所需。公司以香港为总部，在上海和台湾开设分公司，并于新加坡、马来西亚等地建立分销网络，全力拓展亚洲业务。



护视有限公司董事陈锡辉表示，公司自2005年已参与香港贸发局「香港国际眼镜展」，「外国厂商藉眼镜展向亚洲和中国内地客户推广品牌，把产品打进亚洲市场，而中国内地和香港的商家也能把品牌和产品扩展至全世界。」



他续说，「眼镜展一直是我们争取定单的重要平台。我们从参展初期的小展商，到后期展位面积不断扩大，由一间本地公司到在台湾和上海开设分公司，多年来在眼镜展上认识了很多海外客户，以新加坡客户较多，在这些客户中，有6至7成至今仍有生意往来。去年，我们于展会上认识了很多来自深圳、广州等地的大湾区潜力客户，正探讨加深合作的可能性。」



陈锡辉表示，今届眼镜展将主力推广日本品牌AirFly的运动太阳眼镜，对准内地的运动市场，「『全国运动会』带来新一浪运动热潮，加上内地民众自疫情以来，兴起多种新兴运动，如匹克球（pickleball）、大型健身Hyrox等，带动运动周边产品市场的发展，客户想了解更多眼镜的功能和品质。」



未来公司将全力开拓大湾区，「我们计划在明年开拓大湾区，首站是深圳，随后是珠海、佛山、广州等地。我们有意在小红书宣传、招聘内地人才等，过程中希望获得贸发局的支援，或透过贸发局更深入了解大湾区的营商资讯。」



第33届「香港国际眼镜展」将于11月5至7日假香港会议展览中心举行，展览将云集逾660间，来自19个国家及地区的展商参与，聚焦创科、乐龄、多功能设计、可持续元素，一站式展示创新及高科技眼镜设计及产品。

尹商基