轮商精选 - 汇控绩后向好 吼「14022」 | 窝轮热炒特区

汇控（005）第三季列帐基准除税前利润为约73亿美元，按年减少约12亿美元，主要因本季确认约14亿美元法律准备（包括涉及Madoff诈骗案及英国过往交易活动的拨备）。若不计及须予注意项目，除税前利润为约91亿美元，按年增长约3%。收入按年增加约5%至约178亿美元，主要受惠于财富管理业务表现持续强劲及银行业务净利息收益增长。第三季净利息收益为约88亿美元，按年增长约15%。董事会宣派第三次股息每股0.1美元。



汇控公布业绩后，周二高收逾4%，报106.5元。投资者如认为市场仍有上行空间，可以参考汇丰购「14022」，行使价114.18港元，实际杠杆约8.2倍，2026年06月12日到期。相反，如投资者认为升势已近尾声，可留意汇丰沽「18616」，行使价94.44港元，实际杠杆约7.1倍，2026年07月22日到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

