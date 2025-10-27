大行晨报 - 美国9月消费通胀逊预期 | 大行晨报

美国9月CPI按月升0.3%，预期涨0.4%，按年升3%.10月服务业PMI初值55.2，预期53.5。密歇根大学10月美国消费者信心指数终值53.6，预期55。



美国联储局两名前主席包括伯南克和耶伦，以及多名政治立场各异的知名经济学家，敦促最高法院推翻美国总统特朗普的大多数全球关税，指这些关税并非特朗普引用的紧急法律中所称「异常和特殊」威胁，关税也无法弥合逆差。



美国政府停摆进入第24天，逾50万名联邦雇员本周未能如期领取全额薪水，约140万人处于无薪休假或无薪工作状态。



国基会IMF报告指，上半年亚洲经济表现胜预期，但鉴于美国上调关税及保护主义等影响，下半年经济增长将放缓，料今年经济增长4.5%，明年放慢至4.1%，仍较4月预测高。



利率掉期显示，联储局必减息0.25厘，到12月将再以同样幅度下调利率。CME美联储监察工具显示，市场预期美联储10月29日议息会议，将利率由4厘至4.25厘，减至3.75厘至4厘的机会达98%。对12月份再次减息的可能性为96%。



随着10月29日FOMC政策会议的临近，美联储官员已进入静默期，美元受到贸易相关发展的影响而上落。上周五收市，美汇指数在98.93水平整固，趋势往下，上方阻力99.40、99.85、100.20。



日本总务省公布，9月消费物价指数（CPI）按年升2.9%，是5月以来首次回升，升幅较8月的2.7%，扩大0.2个百分点，连续3年企于日本央行2%目标水平以上。美元兑日圆上周五收市，在152.87水平整固，下方支持151.40、150.20。



全球财政担忧、央行购入以及对交易所交易基金（ETFs）的强劲流入，成为黄金另一个助力因素。美国银行引述EPFR数据显示，截至星期三的一周，黄金基金合共吸引87亿美元（约678.6亿港元）的资金流入，创单周最高纪录。过去4个月则录得500亿美元资金流入，为之前14年的总和。



现货金价上周五在每盎司4111.44美元整固，金价在每盎司4210至4200美整固，第一个阻力在4275美元区域，突破后黄金可能进一步攀升至4300美元以上，接近4325美元的水平阻力。动能可能进一步延伸，重新测试历史高点4379-4380美元区域。



日本CPI自5月来首回升



国际能源署（IEA）报告显示，石油输出国组织及其盟友（包括俄罗斯，统称为OPEC+）可能会增加产量，因其对市场过剩的预期上调。国际能源署（IEA）预计，明年石油市场将出现每日400万桶的巨大过剩，料明年OPEC+以外的石油供应将再增加每日120万桶，此前今年增加了每日160万桶。纽约期油上周五收市，在每桶61.35美元整固，上方阻力64.12美元、下方支持58.65美元。



独立外汇分析员

徐惠芳

大行晨报